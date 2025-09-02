قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء تقييم 1000 متقدم للوظائف الإشرافية بتعليم قنا

لجنة الاختبارات
لجنة الاختبارات
يوسف رجب

ترأس هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أعمال اليوم الثاني للجنة التقييم المنعقدة للاختيار بين المتقدمين للوظائف الإشراقية التي أعلنت عنها المديرية، بناء على موافقة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بحسب الإعلان رقم 1 لسنة 2025 للوظائف الإشرافية للخاضعين للقانون 155 لسنة 2007،  والذي تم نشره عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن اللجنة المشكلة للاختيار بين أكثر من 1000 قيادة  تضم في عضويتها: مصطفى قاسم، مدير عام الشؤون المالية، والدكتور نجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفني، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين، ومحمد نصر الدين، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وممثل عن نقابة المعلمين بقنا.

وأشار الصابر، إلى أن أعمال اللجنة التي بدأت الأحد تختبر اليوم المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائي بـ 4 إدارات تعليمية في حضور محمد رشوان  مدير إدارة تنسيق التعليم الإبتدائي، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم بضخ دماء جديدة وشابة تمتلك القرار الناجز في شريان العملية التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن أعمال التقييم مستمرة إلى يوم 27 سبتمبر 2025 لتقييم المتقدمين الجدد والراغبين في التجديد لوظائف وكيل ومدير مدرسة "ابتدائي – إعدادي، ثانوي- فني" وكذلك وظيفة "موجه، موجه أول، موجه عام" بحسب الجدول السابق نشره.

وأضاف الصابر، أن أعمال اللجنة تجري بشفافية وحيادية تامة لإختيار العقل الراجح و الحازم مع التحلي بالهدوء وضبط النفس، لتفضيل من يملك مهارة المعرفة والاطلاع كي يسهم في إحداث تغيير مرجو في المؤسسة التي يمثلها التزاماً بأمانة المهنة والقانون والضوابط واللوائح المنظمة وسياسة الوزارة ورؤيتها.

قنا بوابة الوظائف الحكومية نقابة المعلمين مدير مدرسة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط المتهمين في واقعة اعتداء زوج وأقاربه على الزوجة وأبنائها بالمحلة

محكمة

حبس سائق استدرج طفلة وتحـ.رش بها داخل توك توك

البلوجر نورهان حفظي

التحفظ على أموال البلوجر نورهان حفظي

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد