بدء تقييم 1000 متقدم للوظائف الإشرافية بتعليم قنا

ترأس هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أعمال اليوم الثاني للجنة التقييم المنعقدة للاختيار بين المتقدمين للوظائف الإشراقية التي أعلنت عنها المديرية، بناء على موافقة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بحسب الإعلان رقم 1 لسنة 2025 للوظائف الإشرافية للخاضعين للقانون 155 لسنة 2007، والذي تم نشره عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن اللجنة المشكلة للاختيار بين أكثر من 1000 قيادة تضم في عضويتها: مصطفى قاسم، مدير عام الشؤون المالية، والدكتور نجم أحمد علي، مدير عام التعليم الفني، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين، ومحمد نصر الدين، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وممثل عن نقابة المعلمين بقنا.

وأشار الصابر، إلى أن أعمال اللجنة التي بدأت الأحد تختبر اليوم المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائي بـ 4 إدارات تعليمية في حضور محمد رشوان مدير إدارة تنسيق التعليم الإبتدائي، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم بضخ دماء جديدة وشابة تمتلك القرار الناجز في شريان العملية التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن أعمال التقييم مستمرة إلى يوم 27 سبتمبر 2025 لتقييم المتقدمين الجدد والراغبين في التجديد لوظائف وكيل ومدير مدرسة "ابتدائي – إعدادي، ثانوي- فني" وكذلك وظيفة "موجه، موجه أول، موجه عام" بحسب الجدول السابق نشره.

وأضاف الصابر، أن أعمال اللجنة تجري بشفافية وحيادية تامة لإختيار العقل الراجح و الحازم مع التحلي بالهدوء وضبط النفس، لتفضيل من يملك مهارة المعرفة والاطلاع كي يسهم في إحداث تغيير مرجو في المؤسسة التي يمثلها التزاماً بأمانة المهنة والقانون والضوابط واللوائح المنظمة وسياسة الوزارة ورؤيتها.