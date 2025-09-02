قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوة لهيئة الاستعلامات حول المشاركة السياسية واجب ديني ووطني بمجمع إعلام قنا

مجمع إعلام قنا
مجمع إعلام قنا

عقد مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية حول "المشاركة السياسية واجب ديني ووطنى"، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي لدعم المشاركة السياسية تحت شعار "صوتك هيفرق..انزل وشارك"، بحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، حاضر فيها الدكتور أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسئول وحدة البرامج التنموية بمجمع الإعلام.

قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن المشاركة السياسية حق كفله الدستور للمواطن، ولكل مواطن له حق الانتخاب أو الترشح أن يفخر ويعتز بهذا الحق، لأن هذا يعني أن صاحب هذا الحق شخص سوى قانوناً، بخلاف من ينتزع اسمه من كشوف الناخبين كعقوبة على جريمة أو مخالفة.

وأشار مدير مجمع إعلام قنا أن اختيار الأصلح فيه نوع من الوفاء للوطن ومراقبة الله، كذلك فإن المشاركة رسالة للعالم تعكس وعي الشعب المصري وحرصه على استقرار بلده، مؤكداً أن رسالتنا الإعلامية بالهيئة العامة للاستعلامات قائمة على الحيادية أمام جميع المرشحين، فدورنا حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، دون أى توجيه لكيان أو أفراد.

وأوضح الدكتور أحمد أبوالوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، بأن المشاركة تمنع الغير من الاستيلاء على صوت ليس من حقه، ويجب أن يكون الاختيار لمن يحقق مصلحة الوطن، ضارباً عدة أمثلة لمواقف من السيرة النبوية تعظم قيمة المشاركة وتعزز دور الفرد في الحياة السياسية.

وأضاف أبوالوفا، بأن الرسول كان حريصاً على مشاركة المرأة في بيعة العقبة الثانية التي عقدها ب ١٢ إمرأة و٧٣ رجل وكأنه يشير إلى ضرورة تمثيل المرأة بنسبة مئوية في القرارات المصيرية، كما أن سيدنا عمر أخذ البيعة من النساء استجابة لأمر الرسول قائلاً : "بايعهن يا عمر".

وأشار مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، إلى أن الرسول جعل أمر خلافته بعد وفاته لستة من الصحابة يختار المسلمون بينهم، ولم يأمر بتحديد شخص بعينه للخلافة ويفرضه على رعيته.
 

وحول الفارق بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم الشورى أشار أبوالوفا، إلى أن الديمقراطية تترك الحكم للشعب بغض النظر عن سلامة القرارات المأخوذة، أما الشورى فهي تنصاع للحق وإن كان رأي الأقلية، فبعض الدول أقرت قوانين تخالف الشرائع انحيازاً للأغلبية وعملاً بالديمقراطية، لكن الشورى تغلب الرأي الحق الصائب.

وأكد مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، بأن توجيه الناخبين مرفوض، خاصة إذا كان الموجه للناخبين يعلم بالفاسد ويوجههم لاختياره فهو آثم ومعين على الفساد، وهو يختلف عن صاحب الرؤية الثاقبة، والذى يوجه أصحاب الخلفية المعرفية الضعيفة لاختيار الأصلح دون إجبار.


قنا مجمع إعلام قنا المشاركة السياسية قطاع الإعلام الداخلي صوتك هيفرق الهيئة العامة للاستعلامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد تكريمه في احتفالية المولد النبوي.. رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر يشكر الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم الشهيد خالد شوقي

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد