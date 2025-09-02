قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة إنجاز ملفات التقنين لحماية حقوق الدولة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في حسم طلبات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والتعامل بحسم مع المتعدين أو المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مع أهمية التحقق من اعتماد الكتل السكنية والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية لتيسير إجراءات التقنين وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع  موسع بديوان عام محافظة قنا، مع مسئولي ملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختصة.

وحضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام سكرتير عام المحافظة، وصابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي الملفات المعنية.

وتضمن الاجتماع متابعة آخر المستجدات ومعدلات الإنجاز، والوقوف على المعوقات الطارئة التي قد تؤثر على سرعة حسم هذه الملفات، مع استعراض حجم المتحصلات المالية الفعلية والمتوقع تحصيلها خلال الفترة المقبلة، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن السداد.

 واستعرض محافظ قنا، الموقف الإجمالي لطلبات التصالح وأعمال لجان البت ونسب الإنجاز النهائية، مشيرًا إلى التيسيرات الحكومية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تضمنت إلغاء بعض الاشتراطات لتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ومنها إلغاء شرط الحماية المدنية مقابل تعهد المواطن باستيفاء الاشتراطات لاحقًا، مع تحديد مدة صلاحية نموذج 3 بثلاثة أشهر فقط.

كما شدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التواجد الميداني لرصد المتغيرات المكانية المستجدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وشن حملات إزالة فورية للتعديات، فضلًا عن فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لحل المشكلات الطارئة وتذليل العقبات أمام سرعة إنجاز الملفات. 

قنا أملاك الدولة الأحوزة العمرانية إجراءات التقنين طلبات التصالح أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

بندوة حول بشرية النبي.. البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد