محافظ قنا يبحث معالجة النقاط السوداء على الطرق السريعة للحد من الحوادث

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المختصة بحصر وفحص النقاط السوداء التي تتكرر بها الحوادث داخل نطاق المحافظة، وذلك بهدف تنسيق الجهود بين الجهات المعنية ووضع حلول عاجلة لمعالجة تلك المناطق، بما يسهم في تقليل معدلات الحوادث وضمان سلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، والمهندس رومانى أرميا، وكيل وزارة الطرق والكباري بالمنطقة الثامنة، والمهندسة دعاء رفعت، مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد هشام، مدير المكتب الاستشاري لمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية GIS، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من ممثلي الجهات الخدمية والهيئات المعنية.

و استعرض الدكتور أحمد عبدالخالق، عرضا تفصيليا تضمن جميع النقاط السوداء بالمحافظة ونسب تكرار الحوادث بها، كما تمت مناقشة آليات الاستفادة من الإمكانات المتاحة للحد من هذه النقاط وتقليل المخاطر الناجمة عنها.

ووجه محافظ قنا، إدارة المرور بتكثيف الدوريات الميدانية لمتابعة التزام السائقين بإجراءات الصيانة الدورية للمركبات، كما كلف الوحدات المحلية بإزالة كافة المدقات العشوائية التي يقيمها بعض أصحاب المزارع بين حارتي الطرق الصحراوية، واتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين، بما يساهم في تحقيق انسياب حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

كما وجه عبدالحليم، اللجنة المختصة بإعداد جدول تفصيلي يتضمن النقاط السوداء والحلول التصحيحية المقترحة لمعالجة كل منها لبدء التنفيذ.

وكلف محافظ قنا، مديرية الطرق والكباري بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لإعداد تصور متكامل لتصميم العلامات الإرشادية على مجسمات خرسانية، مع إعادة دهان المطبات لزيادة وضوحها أمام قائدي المركبات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على مقدرات الطرق، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.