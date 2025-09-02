قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
محافظات

محافظ قنا يبحث معالجة النقاط السوداء على الطرق السريعة للحد من الحوادث

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المختصة بحصر وفحص النقاط السوداء التي تتكرر بها الحوادث داخل نطاق المحافظة، وذلك بهدف تنسيق الجهود بين الجهات المعنية ووضع حلول عاجلة لمعالجة تلك المناطق، بما يسهم في تقليل معدلات الحوادث وضمان سلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، والمهندس رومانى أرميا، وكيل وزارة الطرق والكباري بالمنطقة الثامنة، والمهندسة دعاء رفعت، مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد هشام، مدير المكتب الاستشاري لمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية GIS، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بقنا، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من ممثلي الجهات الخدمية والهيئات المعنية.

و استعرض الدكتور أحمد عبدالخالق، عرضا تفصيليا تضمن جميع النقاط السوداء بالمحافظة ونسب تكرار الحوادث بها، كما تمت مناقشة آليات الاستفادة من الإمكانات المتاحة للحد من هذه النقاط وتقليل المخاطر الناجمة عنها.

ووجه محافظ قنا، إدارة المرور بتكثيف الدوريات الميدانية لمتابعة التزام السائقين بإجراءات الصيانة الدورية للمركبات، كما كلف الوحدات المحلية بإزالة كافة المدقات العشوائية التي يقيمها بعض أصحاب المزارع بين حارتي الطرق الصحراوية، واتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين، بما يساهم في تحقيق انسياب حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

كما وجه عبدالحليم، اللجنة المختصة بإعداد جدول تفصيلي يتضمن النقاط السوداء والحلول التصحيحية المقترحة لمعالجة كل منها لبدء التنفيذ.

وكلف محافظ قنا، مديرية الطرق والكباري بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لإعداد تصور متكامل لتصميم العلامات الإرشادية على مجسمات خرسانية، مع إعادة دهان المطبات لزيادة وضوحها أمام قائدي المركبات، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على مقدرات الطرق، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

الولايات المتحدة الأمريكية

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: نشر الحرس الوطني يتطلب تنسيقًا مع الولايات وليس قرارًا فرديًا

الرئيس السيسي

جمال الكشكي: كلمة الرئيس السيسي في المولد النبوي عكست عمقًا دينيًا ووطنيًا

د. أسامة رسلان

الأوقاف: فيلم وثائقي يعكس القيم الإنسانية للإسلام في احتفال المولد النبوي

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

