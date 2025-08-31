قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تكريم أطباء وحدات قنا الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

تكريم الصحة بقنا
تكريم الصحة بقنا
يوسف رجب

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عددًا من قيادات القطاع الطبي والأطباء المتميزين، بعد حصول ثماني وحدات صحية بالمحافظة على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR”، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى الوحدات الصحية بقنا.

شمل التكريم الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية، إلى جانب مديري الإدارات الصحية بمركزي فرشوط وقوص، ومديري الوحدات الصحية بالكوم الأحمر، والعركي، والكلالسة، والشعراني.

وهنأ محافظ قنا، الأطباء المكرمين، مثمنا جهودهم في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، ومؤكدًا أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

ودعا محافظ قنا، مديري الوحدات الحاصلة على الاعتماد إلى تشكيل فرق عمل ميدانية للمعايشة داخل الوحدات المجاورة، بما يسهم في نقل الخبرات وتطبيق معايير الجودة، تمهيدًا لمضاعفة أعداد الوحدات المؤهلة للاعتماد.

و أعرب الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن حصول الوحدات على اعتماد GAHAR يعد ترجمة حقيقية لتطبيق معايير الجودة لعام 2025، والتي تستهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية لحماية المرضى والمترددين على الوحدات.

وأضاف صادق، بأن تلك الوحدات سوف تسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك التطعيمات والأمصال، فضلًا عن تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجالات متعددة مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وعلاج الأورام السرطانية، وفحص المقبلين على الزواج، وصحة المرأة والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة.

اختتمت فعاليات اللقاء بسليم محافظ قنا شهادات تقدير لكل من: الدكتور أحمد صادق وكيل الوزارة، والدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، والدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة فاطمة محمد مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتور أحمد محمد مدير الإدارة الصحية بفرشوط، والدكتور أحمد صبحي مدير الإدارة الصحية بقوص، والدكتورة جهاد جمال مدير وحدة الكلالسة، والدكتور أحمد جمال مدير وحدة الشعراني، والدكتور أيمن أحمد مدير وحدة الكوم الأحمر، والدكتور نبزال رمضان مدير وحدة العركي.


