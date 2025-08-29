أخبار قنا..إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص..اعتماد 3 وحدات صحية جديدة طبقا لمعايير الجودة

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أبرزها إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، السكرتير العام يتابع التصالح بمخالفات البناء ويوجه بالتيسير على المواطنين، واعتماد 3 وحدات صحية جديدة طبقا لمعايير الجودة الوطنية، اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى

أصيب 10 أشخاص بينهم سيدات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الطويرات.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الطويرات، نتج عنه عدد من الإصابات بين مستقلى السيارة.

سكرتير قنا يتابع التصالح بمخالفات البناء.. وتوجيهات بالتيسير على المواطنين

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة ميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على معدلات إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من هذه الملفات في المواعيد المحددة بما يضمن التيسير على المواطنين وحفظ حقوق الدولة.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة قنا، المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بالوحدة، حيث اطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه بضرورة الالتزام بالشفافية وتطبيق الإجراءات الميسرة في مختلف المعاملات بما يسهم في تحسين جودة الخدمة.

صحة قنا: اعتماد 3 وحدات صحية جديدة طبقا لمعايير الجودة الوطنية

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح منظومة الرعاية الأساسية بالمحافظة في اعتماد 3 وحدات طب أسرة ضمن منظومة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذهم معايير الاعتماد والجودة المقررة لذلك.

وأشار صادق، إلى حصول مركز طب أسرة العركي بمركز فرشوط، ووحدة طب أسرة الكلالسة بمركز قوص، ووحدة طب الأسرة بالشعراني في مركز قوص على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك وفقاً لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والمعتمدة دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.

اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

استعرض الدكتور وائل سيد النجمى، مدير عام التعليم التعليم العام بقنا، آخر المستجدات في خطة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتأكيد على أن التعليم الابتدائي هو حجر الزاوية فى المنظومة التعليمية وأساس نجاح التعليم بمصر، مشيداً بجهود القائمين على التعليم الابتدائي والصفوف الأولى في تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب الصفوف الأولى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لديهم.

وأكد النجمي، سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، إلى جانب الالتزام بتعليمات الوزارة، وتفعيل لائحة الإنضباط المدرسي داخل المدارس وحصر الغياب الإلكتروني للطلاب بدقة وسرعة في المواعيد المحددة من قبل الوزارة، وتجهيز قوائم الفصول الدراسية.