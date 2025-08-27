لدعم تدريب وتأهيل الشباب.. محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، أوجه التعاون المشترك واستعراض أبرز نماذج النجاح التي نفذها المعهد في عدد من المحافظات، في إطار حرص محافظة قنا على دعم الشباب وبناء قدراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد صلاح، مدير فرع المعهد بقنا والمهندس أيمن عياد، مدير فرع المعهد بأسيوط، والمهندس هاني صفوت، مساعد رئيس المعهد للبرامج التدريبية، والمهندس محمد صلاح، مدير قسم العمل الحر، والمهندس عبدالرحيم يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات ومسئول تطوير الأعمال والتسويق بالمعهد.

واستعرضت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، أهم المبادرات والبرامج التي ينفذها المعهد، مؤكدة بأن المعهد يسعى إلى ربط التدريب بالإبداع واحتياجات سوق العمل مع الحرص على توفير برامج تدريبية عالية الجودة بشكل مجاني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فيما أشار محافظ قنا، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين المحافظة ومعهد تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشدداً على أهمية إتاحة فرص تدريبية مرتبطة بدراسة احتياجات السوق بما يضمن تقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل، لافتاً إلى أن المحافظة تعمل حاليا على توسيع قاعدة تطبيقات GIS لدعم الهوية البصرية لمحافظة قنا بما يعزز جهودها في ربط الهوية بالاستثمار والتنمية.

ووجه محافظ قنا، بعقد فاعلية نصف سنوية تجمع المستثمرين مع شركات تكنولوجيا المعلومات والمستقلين من أبناء الصعيد بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة وذلك لدعم الحلول التكنولوجية المبتكرة وربط المستثمرين في الصعيد بشركات تكنولوجيا المعلومات بما يجعل محافظة قنا مركزا إقليميا لتقديم الحلول التكنولوجية لقطاع صعيد مصر وجذب المزيد من الاستثمارات، ومشدداً على أهمية تنظيم دورات تدريبية متخصصة للعاملين بكافة الإدارات في مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS.