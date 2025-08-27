أخبار قنا: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 98%.. وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها، اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98%، خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والمدارس الفنية، المحافظ يشارك في المنتدى الاقتصادي الإقليمي لريادة الأعمال الاجتماعية، إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربي.

بنسبة نجاح 98%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 98.15%، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح محافظ قنا، أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 17 ألفًا و760 طالبًا وطالبة، حضر منهم 15 ألفًا و761، فيما بلغ عدد الناجحين 15 ألفًا و470 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 98.15%.، مشيراً إلى أنه بهذه النتيجة يصبح إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في الدورين الأول والثاني 58 ألفًا و842 طالبًا وطالبة، حضر منهم 56 ألفًا و850، ونجح 54 ألفًا و813 بنسبة نجاح إجمالية 96.42%..

محافظ قنا يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، قرارًا بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من ٢٣٨ درجة إلى ٢٣٤ درجة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ وذلك استجابة لمتطلبات القبول ومراعاة لمصلحة الطلاب.

جاء قرار خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفنية عقب الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة ودراسة الموقف الراهن من حيث نسب النجاح والأماكن الشاغرة بعد المرحلة الأولى من التنسيق.

محافظ قنا يشارك في المنتدى الاقتصادي الإقليمي لريادة الأعمال

شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في فعاليات المنتدى الاقتصادي الإقليمي لريادة الأعمال، الذي نظمته جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية بقنا بالتعاون مع هيئة "بلان إنترناشيونال إيجيبت"، بهدف تعزيز دور المشروعات الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة 2030".

وشهد المنتدى حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وأيمن بدوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمود شفيق، ممثل هيئة بلان إنترناشيونال، إلى جانب النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الجمعيات الأهلية.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام دير الملاك بنطاق مركز نقادة.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.