“الجونة X زاوية”.. فيلم السعفة الذهبية من مهرجان الجونة للعرض في القاهرة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي (GFF) عن استمرار التعاون المثمر بين مهرجان الجونة السينمائي وسينما زاوية في القاهرة للعام الثالث على التوالي. تأتي المبادرة في ظل حرص الطرفين على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع المدى الجغرافي السينمائي للمهرجان ليشمل شرائح جماهيرية أكبر؛ من خلال تقديم تجربة سينمائية متفردة لجمهور السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص.



يعرض مهرجان الجونة السينمائي 10 من أفلامه في سينما زاوية بالقاهرة على هامش مبادرة "الجونة X زاوية" التي انطلقت عام 2023، والتي ستفتح أبوابها بداية من يوم 19 وحتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وقالت ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان:

"حين نُعدّ برمجة المهرجان، لا يغيب عنا لحظة واحدة عشّاق السينما في القاهرة، وجمهور زاوية تحديدً. لقد أثبتت عروض "الجونة X زاوية" مرة بعد مرة، أن في العاصمة اهتمامًا واضحًا بالأفلام الفنية، التي تجد متنفسًا لها في برنامج المهرجان. ونسعد أنه خلال العامين الماضيين للبرنامج شهدنا عدة عروض كاملة العدد، والآن أصبح الجمهور ينتظر برنامج الأفلام المعروضة في زاوية، كامتداد واضح لبرنامج المهرجان في العاصمة".



يتيح التعاون فرصة مميزة لجمهور السينما في القاهرة لمشاهدة مجموعة مختارة من الأفلام التي تُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي من خلال سينما زاوية؛ التي تُعد واحدة من أهم منصات عرض الأفلام المستقلة في مصر. كما تهدف المبادرة إلى توسيع نطاق عرض الأفلام المشاركة في المهرجان، وتوفير تجربة مغايرة مع التركيز بشكل خاص على جمهور الشباب.





الأفلام المعروضة في القاهرة هي:

قمر أزرق - Blue Moon

إخراج ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، أيرلندا | الإنجليزية

تقع أحداث الفيلم في عام عام 1943، حيث نتتبع ليلة واحدة في حياة الكاتب الغنائي "لورينز هارت". عُرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي وحصد جائزة الدب الفضي لأفضل أداء مساعد للممثل أندرو سكوت.



كيف تبني مكتبة - How to Build a Library

إخراج مايا ليكو، كريستوفر كينغ | كينيا، الولايات المتحدة | الإنجليزية، السواحلية

يتابع الفيلم امرأتين تتركان وظيفتيهما لتجديد مكتبة مهجورة في نيروبي، وتحويلها إلى مساحة تكنولوجية نابضة بالحياة بمساهمة فنانين ومفكرين.



حادث بسيط - It Was Just an Accident

إخراج جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج | الفارسية

الفيلم الحائز على جائزة السعفة الذهبية للمخرج جعفر بناهي، يعرض حادثًا بسيطًا يؤدي إلى سلسلة من العواقب المتصاعدة.



لو المحظوظ - Lucky Lu

إخراج لويد لي تشوي | الولايات المتحدة، كندا | الإنجليزية

يتتبع الفيلم عامل توصيل في مدينة نيويورك تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يفقد مصدر دخله الوحيد.



شاعر - A Poet

إخراج سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | الإسبانية

حكاية شاعر يتقدم في العمر ويعاني من اضطراب نفسي، يجد معنى جديداً في حياته عندما يساعد فتاة مراهقة على اكتشاف موهبتها. حاز جائزة لجنة التحكيم في مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي.



ضع روحك على يدك وسِر - Put Your Soul On Your Hand And Walk

إخراج سبيده فارسي | فرنسا | العربية، الإنجليزية

سرد حميمي للحياة تحت الحصار في غزة من خلال مكالمات فيديو مع المصورة الصحفية فاطمة حسونة، التي استشهدت بعد يوم من اختيار الفيلم للعرض بمهرجان كان.



البعث - Resurrection

إخراج بي غان | الصين، فرنسا | الماندرينية

في عالمٍ فقدت فيه البشرية القدرة على الحلم، يتمسك وحشٌ بأوهام عالم الأحلام الآخذة في التلاشي، حتى تظهر امرأةٌ تتمتع بقدرةٍ نادرة على إدراك هذه الأوهام على حقيقتها. حاز الفيلم على جائزة خاصة في مهرجان كان السينمائي.



قيمة عاطفية - Sentimental Value

إخراج يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا | الدنماركية، الإنجليزية

يستكشف الفيلم دراما عائلية حساسة تتناول لقاء معقّد بين أب وابنتيه بعد سنوات من القطيعة. حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي. يُذكر أن الفيلم السابق للمخرج يواكيم تريير "أسوأ شخص في العالم" عُرض في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021.



صوت السقوط - Sound of Falling

إخراج ماشا شيلينسكي | ألمانيا | الألمانية

يقضي أربع فتيات يفصل بينهن قرن من الزمان، شبابهن في نفس المزرعة، ومع تطور المنزل، يظهر نمط من التشابه بين حياتهن. حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم مناصفًة في مهرجان كان السينمائي.



أب، أم، أخت، أخ - Father Mother Sister Brother

إخراج جيم جارموش | الولايات المتحدة | الإنجليزية

فيلم شاعري ساخر، يتناول أربعة إخوة مفككين يعودون إلى بعضهم بعد سنوات من القطيعة، في حكاية عن الذاكرة، والمصالحة، وديناميكيات العائلة المتغيرة. حاز الفيلم على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.

يواصل مهرجان الجونة السينمائي ترسيخ مكانته كأحد الفاعلين الأساسيين في المشهد السينمائي المصري، من خلال مبادرات حيّة كـ "الجونة X زاوية"، تنقل مختارات من أبرز أفلام المهرجان إلى شاشة زاوية وجمهورها في قلب القاهرة، ليُرسّخ هذا التعاون دور السينما كوسيلة للحوار الثقافي، والتعاطف، والتبادل الإبداعي.



مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

