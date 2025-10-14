قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

“الجونة X زاوية”.. فيلم السعفة الذهبية من مهرجان الجونة للعرض في القاهرة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
محمد نبيل

أعلن مهرجان الجونة السينمائي (GFF) عن استمرار التعاون المثمر بين مهرجان الجونة السينمائي وسينما زاوية في القاهرة للعام الثالث على التوالي. تأتي المبادرة في ظل حرص الطرفين على تعزيز التبادل الثقافي والفني وتوسيع المدى الجغرافي السينمائي للمهرجان ليشمل شرائح جماهيرية أكبر؛ من خلال تقديم تجربة سينمائية متفردة لجمهور السينما بشكل عام، ومحبي الأفلام المستقلة والسينما البديلة بشكل خاص.

يعرض مهرجان الجونة السينمائي 10 من أفلامه في سينما زاوية بالقاهرة على هامش مبادرة "الجونة X زاوية" التي انطلقت عام 2023، والتي ستفتح أبوابها بداية من يوم 19 وحتى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
 

وقالت ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان:

"حين نُعدّ برمجة المهرجان، لا يغيب عنا لحظة واحدة عشّاق السينما في القاهرة، وجمهور زاوية تحديدً. لقد أثبتت عروض "الجونة X زاوية" مرة بعد مرة، أن في العاصمة اهتمامًا واضحًا بالأفلام الفنية، التي تجد متنفسًا لها في برنامج المهرجان. ونسعد أنه خلال العامين الماضيين للبرنامج شهدنا عدة عروض كاملة العدد، والآن أصبح الجمهور ينتظر برنامج الأفلام المعروضة في زاوية، كامتداد واضح لبرنامج المهرجان في العاصمة".

يتيح التعاون فرصة مميزة لجمهور السينما في القاهرة لمشاهدة مجموعة مختارة من الأفلام التي تُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي من خلال سينما زاوية؛ التي تُعد واحدة من أهم منصات عرض الأفلام المستقلة في مصر. كما تهدف المبادرة إلى توسيع نطاق عرض الأفلام المشاركة في المهرجان، وتوفير تجربة مغايرة مع التركيز بشكل خاص على جمهور الشباب.

الأفلام المعروضة في القاهرة هي:

قمر أزرق - Blue Moon 
إخراج ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، أيرلندا | الإنجليزية

تقع أحداث الفيلم في عام عام 1943، حيث نتتبع ليلة واحدة في حياة الكاتب الغنائي "لورينز هارت". عُرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي وحصد جائزة الدب الفضي لأفضل أداء مساعد للممثل أندرو سكوت.


كيف تبني مكتبة - How to Build a Library
إخراج مايا ليكو، كريستوفر كينغ | كينيا، الولايات المتحدة | الإنجليزية، السواحلية

يتابع الفيلم امرأتين تتركان وظيفتيهما لتجديد مكتبة مهجورة في نيروبي، وتحويلها إلى مساحة تكنولوجية نابضة بالحياة بمساهمة فنانين ومفكرين.


حادث بسيط - It Was Just an Accident 
إخراج جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج | الفارسية

الفيلم الحائز على جائزة السعفة الذهبية للمخرج جعفر بناهي، يعرض حادثًا بسيطًا يؤدي إلى سلسلة من العواقب المتصاعدة.


لو المحظوظ - Lucky Lu
إخراج لويد لي تشوي | الولايات المتحدة، كندا | الإنجليزية

يتتبع الفيلم عامل توصيل في مدينة نيويورك تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يفقد مصدر دخله الوحيد.


شاعر - A Poet
إخراج سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | الإسبانية

حكاية شاعر يتقدم في العمر ويعاني من اضطراب نفسي، يجد معنى جديداً في حياته عندما يساعد فتاة مراهقة على اكتشاف موهبتها. حاز جائزة لجنة التحكيم في مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي.


ضع روحك على يدك وسِر - Put Your Soul On Your Hand And Walk
إخراج سبيده فارسي | فرنسا | العربية، الإنجليزية

سرد حميمي للحياة تحت الحصار في غزة من خلال مكالمات فيديو مع المصورة الصحفية فاطمة حسونة، التي استشهدت بعد يوم من اختيار الفيلم للعرض بمهرجان كان.


البعث - Resurrection
إخراج بي غان | الصين، فرنسا | الماندرينية

في عالمٍ فقدت فيه البشرية القدرة على الحلم، يتمسك وحشٌ بأوهام عالم الأحلام الآخذة في التلاشي، حتى تظهر امرأةٌ تتمتع بقدرةٍ نادرة على إدراك هذه الأوهام على حقيقتها. حاز الفيلم على جائزة خاصة في مهرجان كان السينمائي.


قيمة عاطفية - Sentimental Value
إخراج يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا | الدنماركية، الإنجليزية

يستكشف الفيلم دراما عائلية حساسة تتناول لقاء معقّد بين أب وابنتيه بعد سنوات من القطيعة. حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي. يُذكر أن الفيلم السابق للمخرج يواكيم تريير "أسوأ شخص في العالم" عُرض في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021.


صوت السقوط - Sound of Falling
إخراج ماشا شيلينسكي | ألمانيا | الألمانية

يقضي أربع فتيات يفصل بينهن قرن من الزمان، شبابهن في نفس المزرعة، ومع تطور المنزل، يظهر نمط من التشابه بين حياتهن. حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم مناصفًة في مهرجان كان السينمائي.


أب، أم، أخت، أخ - Father Mother Sister Brother
إخراج جيم جارموش | الولايات المتحدة | الإنجليزية

فيلم شاعري ساخر، يتناول أربعة إخوة مفككين يعودون إلى بعضهم بعد سنوات من القطيعة، في حكاية عن الذاكرة، والمصالحة، وديناميكيات العائلة المتغيرة. حاز الفيلم على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.
الفيلم الحاصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية (فينيسيا) يستكشف خلاله جيم جارموش الروابط الملتبسة بين  الأبناء البالغين وآبائهم البعيدين، وبين الأشقاء أيضًا. 
 

يواصل مهرجان الجونة السينمائي ترسيخ مكانته كأحد الفاعلين الأساسيين في المشهد السينمائي المصري، من خلال مبادرات حيّة كـ "الجونة X زاوية"، تنقل مختارات من أبرز أفلام المهرجان إلى شاشة زاوية وجمهورها في قلب القاهرة، ليُرسّخ هذا التعاون دور السينما كوسيلة للحوار الثقافي، والتعاطف، والتبادل الإبداعي.
 

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.
 

مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

تحالف

بقيمة 7 مليارات جنيه.. تفاصيل أحدث تحالف مصرفي لدعم مشروع عقارى

بنك مصر

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لاعتماد منصة TP Catalyst تعزيزا للشفافية والحوكمة

إعادة تدوير

جمع 4000 طن عبوات كرتونية لإعادة تدويرها

بالصور

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد