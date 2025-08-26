إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام دير الملاك بنطاق مركز نقادة.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة بمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.