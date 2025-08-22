تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

ذاع صيته بين الأهالى فى مدينة فرشوط شمال قنا، بعد تصريحات متكررة بدفع ديون الغارمات والتبرع بأموال لأعمال خيرية، وآخرها اعتزامه دعم مستشفى فرشوط بأجهزة ومعدات، لكنها باءت بالفشل لاصطدامها بقوانين ولوائح تنظم أعمال التبرع للجهات الرسمية.

السجل الإجرامي كان تحت الدراسة والفحص، لدى أجهزة الأمن بقنا، والتى كانت على دراية بجميع التحركات، وانتظرت لحين اكتمال الأدلة، حتى حانت اللحظة المناسبة، وجرى ضبط المتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عملية الضبط تمت أثناء إجراء المتهم بثا مباشرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كانت قوة أمنية تحيط بالمنزل لتأمين عملية الاقتحام وعدم الإضرار بالمواطنين المحيطين بالمنطقة، وجرت عملية ضبط المتهم دون مقاومة أو اشتباكات، نتيجة إعداد وتخطيط مسبق.

وأثناء ضبط المتهم عثر على كمية مخدرات تبلغ حوالى 50 كيلو مواد مخدرة تقدر بملايين الجنيهات، إضافة لسلاح آلى ومبالغ مالية، جرى التحفظ عليها لعرضها على النيابة العامة مع المتهم.

وقررت جهات التحقيق بقنا، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التهم الموجهة إليه، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني، مع تكليف أجهزة البحث بالتحرى حول ملابسات الواقعة.