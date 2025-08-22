قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط
جمارك الطرود البريدية بالقاهره تضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة
استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي
اعترضا على قرار قبولها.. اتحاد تنس الطاولة يقبل استقالة نائب الرئيس وأمين الصندوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

قوات الأمن
قوات الأمن

ذاع صيته بين الأهالى فى مدينة فرشوط شمال قنا، بعد تصريحات متكررة بدفع ديون الغارمات والتبرع بأموال لأعمال خيرية، وآخرها اعتزامه دعم مستشفى فرشوط بأجهزة ومعدات، لكنها باءت بالفشل لاصطدامها بقوانين ولوائح تنظم أعمال التبرع للجهات الرسمية.

السجل الإجرامي كان تحت الدراسة والفحص، لدى أجهزة الأمن بقنا، والتى كانت على دراية بجميع التحركات، وانتظرت لحين اكتمال الأدلة، حتى حانت اللحظة المناسبة، وجرى ضبط المتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عملية الضبط تمت أثناء إجراء المتهم بثا مباشرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كانت قوة أمنية تحيط بالمنزل لتأمين عملية الاقتحام وعدم الإضرار بالمواطنين المحيطين بالمنطقة، وجرت عملية ضبط المتهم دون مقاومة أو اشتباكات، نتيجة إعداد وتخطيط مسبق.

وأثناء ضبط المتهم عثر على كمية مخدرات تبلغ حوالى 50 كيلو مواد مخدرة تقدر بملايين الجنيهات، إضافة لسلاح آلى ومبالغ مالية، جرى التحفظ عليها لعرضها على النيابة العامة مع المتهم.

وقررت جهات التحقيق بقنا، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى التهم الموجهة إليه، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني، مع تكليف أجهزة البحث بالتحرى حول ملابسات الواقعة.

قنا مستشفى فرشوط بث مباشر حبس المتهم كمية مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

دواجن بيضاء

سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

نائب محافظ الأقصر يفتتح مسجد "معتز الصحابي" بمدينة طيبة الجديدة ويؤدي أول صلاة جمعة به

نائب محافظ الأقصر يفتتح مسجد "معتز الصحابي" بمدينة طيبة الجديدة ويؤدي أول صلاة جمعة به

محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر خلال الافتتاح

محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان فرع الجامعة بالمحافظة

زوجان السادات

بعد السبعين.. فريد وفاطمة تركهم الأولاد بدار مسنين وقرروا استكمال حياتهم بالزواج

بالصور

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان البحر.. مي سليم تستعرض جمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد