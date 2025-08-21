صحة قنا تؤكد تنفيذ بروتوكولات مكافحة العدوى حرصا على سلامة المرضى والعاملين | صور

شدد الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، على تنفيذ بروتوكولات مكافحة العدوى والإرتقاء بمستوى النظافة والتطهير بالأقسام وفقاً لأفضل المعايير، مؤكداً أن ذلك يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوكيل وزارة الصحة، مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بقنا ، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية والدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجى، والدكتور خالد عويضة، مدير إدارة المستشفيات.

وناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، سُبُل الربط الدوري والمتابعة اليومية بين المستشفيات وإدارات المديرية لضمان سرعة تنفيذ الأعمال والإجراءات الفنية والخطط المطلوبة مع التأكيد على المرور اليومي علي وحدات الغسيل الكلوي المختلفة والعنايات المركزة والحضانات وتلافي أي قصور وحلها على الفور لضمان تقديم الخدمة دون أي قصور، لافتاً إلى أن أي تقصير أو تقاعس في أداء العمل الصحي هو أمر مرفوض وغير مقبول.

واستعرض وكيل وزارة الصحة، خطة المديرية لتطوير منظومة الخدمات الصحية داخل المنافذ المختلفة، مؤكدًا ضرورة العمل بتفانٍ ومهنية عالية، وتكريس كل الجهود لضمان تقديم رعاية صحية على أعلى مستوى تليق بثقة المواطنين.

ووجه صادق، بضرورة تحقيق الإنضباط الإداري داخل المستشفى، والإلتزام الصارم بمعايير الجودة الشاملة، مؤكدًا أهمية إنجاز عمليات قوائم الإنتظار مع تنفيذ خطط للتوسع في التخصصات الطبية بما يتماشى مع الإحتياجات المجتمعية.

كما دعا وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى تعزيز الدور الرقابي من خلال فرق الإشراف بالمستشفي وفرق المتابعة بالمديرية لضمان سرعة الإستجابة لأي قصور والتعامل السريع مع أي معوقات للعمل، مع العمل علي ضرورة المراجعة الدورية للأدوية والمستلزمات الطبية، للتأكد من وجود رصيد كافٍ لمنع أي نقص قد يؤثر على سير العمل.

وأكد صادق، أهمية التنسيق والتواصل المستمر مع غرفة الطوارئ ومديري الطوارئ بالمستشفيات لتسريع نقل وتحويل الحالات الطبية الحرجة.





