قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تقف سدا منيعا أمام تنفيذ مخطط التهجير
النودلز قاتل.. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا: مركز التطوير التكنولوجي يستقبل 520 طالباً لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين

تعليم قنا
تعليم قنا
يوسف رجب

عقدت مديرية التربية والتعليم بقنا تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا امتحانات القبول "أونلاين" بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي أداها ٤٨٠ طالبا وطالبة بقاعات مركز التطوير التكنولوجي ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بقنا.
 

انطلقت فعاليات الامتحانات بداية الأسبوع الجاري تحت إشراف أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ومسئول التحول الرقمي.

كما يستقبل مركز التطوير ما يزيد على ٥٠ طالبا لتأدية امتحان القبول الإلكتروني بمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

أشار الصابر، إلى أن مركز التطوير التكنولوجي بقنا يستقبل يومي الأحد والاثنين القادمين من تخلف بعذر عن أداء امتحانات القبول بمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بحسب توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تشجيع الطلاب المتفوقين و إتاحة  وتيسير فرص التميز والدعم لأصحاب المهارات التكنولوجية و بناء كوادر علمية ماهرة.

كما أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على دور التطوير التكنولوجي ورجاله الموزعين على تنسيق غرف عمليات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات الفنية وتدريبات التنمية المهنية والبشرية و التحول الرقمي.

قنا مركز التطوير التكنولوجي مدارس المتفوقين امتحانات القبول الطلاب المتفوقين التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

مداهم

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

بالصور

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025
حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد