تعليم قنا: مركز التطوير التكنولوجي يستقبل 520 طالباً لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين

عقدت مديرية التربية والتعليم بقنا تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا امتحانات القبول "أونلاين" بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي أداها ٤٨٠ طالبا وطالبة بقاعات مركز التطوير التكنولوجي ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين بقنا.



انطلقت فعاليات الامتحانات بداية الأسبوع الجاري تحت إشراف أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ومسئول التحول الرقمي.

كما يستقبل مركز التطوير ما يزيد على ٥٠ طالبا لتأدية امتحان القبول الإلكتروني بمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

أشار الصابر، إلى أن مركز التطوير التكنولوجي بقنا يستقبل يومي الأحد والاثنين القادمين من تخلف بعذر عن أداء امتحانات القبول بمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بحسب توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تشجيع الطلاب المتفوقين و إتاحة وتيسير فرص التميز والدعم لأصحاب المهارات التكنولوجية و بناء كوادر علمية ماهرة.

كما أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على دور التطوير التكنولوجي ورجاله الموزعين على تنسيق غرف عمليات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات الفنية وتدريبات التنمية المهنية والبشرية و التحول الرقمي.