تموين قنا يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة قوص لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بمدينة قوص بشارع أبوبكر الصديق، وذلك ضمن جهود الدولة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.



جاء ذلك بحضور فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، و محمود أبو الحسن، مدير إدارة تموين قوص، ورئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة، ولفيف من القيادات والأهالى بمركز قوص.

ويضم السوق تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية والغذائية، تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والمنظفات ومنتجات اللحوم والألبان والخضروات والفواكه والبقوليات والعصائر والعسل، إضافة إلى ركن خاص للأدوات المدرسية، وذلك بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة بنسبة تتراوح بين 20% و50%.



وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، بأن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين لضمان وصول السلع عالية الجودة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وأشار القط، إلى أنه يجري إعداد خطة زمنية لزيادة عدد الأسواق المتنقلة وتغيير مواقعها بشكل دوري لتغطية جميع مراكز وقرى المحافظة، مع العمل على تعميم التجربة في مختلف المحافظات بما فيها أحياء القاهرة لدعم استقرار الأسعار والحد من الاستغلال التجارى.



