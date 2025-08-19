للمرة الثانية .. شباب مدينة قنا يصعد للتصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب

حقق الفريق الأول لمركز شباب مدينة قنا، إنجازًا جديدًا بصعوده للمرة الثانية على التوالي إلى التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب على مستوى محافظة قنا، بعد أن حصد المركز الثاني في النسخة الماضية من البطولة.

وشهدت المباراة الأخيرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا أعاد الحياة إلى مدرجات استاد قنا، في مشهد أكد عودة الروح والدعم الجماهيري للفريق، وهو ما كان من أولويات مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا برئاسة أسامة قدوس مصطفى، رئيس مجلس الإدارة.

وقدّم مجلس إدارة مركز شباب قنا، خالص الشكر والتقدير للجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسين محمد حسين، مدير قطاع الكرة، والكابتن منصور حمزة، المدير الفني، والكابتن عادل كحول، مدير الكرة، والكابتن كريم صالح مدرب حراس المرمى، والكابتن أحمد حسن الأحمر .

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب قنا، أهمية تطوير قطاع كرة القدم بالمركز وتعزيز العلاقة بين الفريق وجماهيره.



ويأمل الجميع في مركز شباب مدينة قنا أن يكون هذا الصعود خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، واستعادة أمجاد كرة القدم في المدينة، مع التأكيد على استمرار الدعم الجماهيري فى المباريات المقبلة.