عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
محافظات

للمرة الثانية .. شباب مدينة قنا يصعد للتصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب

فريق مركز شباب مدينة قنا
فريق مركز شباب مدينة قنا
يوسف رجب

حقق الفريق الأول لمركز شباب مدينة قنا، إنجازًا جديدًا بصعوده للمرة الثانية على التوالي إلى التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب على مستوى محافظة قنا، بعد أن حصد المركز الثاني في النسخة الماضية من البطولة.

وشهدت المباراة الأخيرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا أعاد الحياة إلى مدرجات استاد قنا، في مشهد أكد عودة الروح والدعم الجماهيري للفريق، وهو ما كان من أولويات مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا برئاسة أسامة قدوس مصطفى، رئيس مجلس الإدارة.

وقدّم مجلس إدارة مركز شباب قنا، خالص الشكر والتقدير للجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسين محمد حسين، مدير قطاع الكرة، والكابتن منصور حمزة، المدير الفني، والكابتن عادل كحول، مدير الكرة، والكابتن كريم صالح مدرب حراس المرمى، والكابتن أحمد حسن الأحمر .

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب قنا، أهمية تطوير قطاع كرة القدم بالمركز وتعزيز العلاقة بين الفريق وجماهيره.
 

ويأمل الجميع في مركز شباب مدينة قنا أن يكون هذا الصعود خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، واستعادة أمجاد كرة القدم في المدينة، مع التأكيد على استمرار الدعم الجماهيري فى المباريات المقبلة.

قنا التصفيات النهائية مراكز الشباب مركز شباب مدينة قنا الدعم الجماهيري

