فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
محافظات

بزيادة 14 ألف طن عن العام الماضى.. قنا تعلن انتهاء موسم توريد القمح

مزارع القمح
مزارع القمح
يوسف رجب

أعلن مكتب إعلام محافظة قنا، فى بيان رسمى اليوم الأحد، بأن إجمالي كميات القمح الموردة خلال موسم 2025 بلغت 254 ألفًا و829 طنًا حتى ختام الموسم في 15 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 14 ألفًا و30 طنًا مقارنة بموسم عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية في دعم هذا المحصول الاستراتيجي.

وأوضح المهندس أبو العباس البدرى، وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأن هذه الزيادة جاءت نتيجة جهود الدولة في التوسع بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ قنا، وبالتنسيق مع قطاعات الخدمات والإرشاد الزراعي وقطاعي الإصلاح والاستصلاح.

وأضاف البدرى، فضلًا عن جهود فريق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح برئاسة الدكتور موريس بديع، وبمشاركة الباحثين والعاملين بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأن ما تحقق من نتائج هذا الموسم يمثل إنجازًا يعزز الأمن الغذائي الوطني ويدعم واحدًا من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الفجوة الاستيرادية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح خلال موسم 2024/2025 بلغت 88 ألفًا و262 فدانًا و3 قراريط، بزيادة تقدر بنحو 6 آلاف فدان عن الموسم السابق، الأمر الذي أسهم في رفع معدلات التوريد وتحقيق هذه الطفرة الملحوظة.


قنا موسم توريد القمح المحاصيل الزراعية الاستراتيجية محصول القمح

