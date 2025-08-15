مصرع صيدلي وإصابة 5 آشخاص في حادث تصادم بطريق قنا الصحراوي الغربي

لقى صيدلى مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة بطريق قنا الصحى الغربى، أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الطويرات.

تبين مصرع علاء محمد 36 عاماً، صيدلى بمديرية الصحة، ومقيم بمركز نقادة، " قائد الدراجة النارية"، وإصابة 5 آخرين يستقلون السيارة" جميعهم مقيمين بقرية المحروسة".

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين على المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.