جهود أمنية مكثفة لكشف غموض واقعة العثور على رضيع داخل برميل بقنا

تكثف أجهزة الأمن بـ قنا، جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على رضيع حديث الولادة، عثر عليه بوسط مدينة قوص.

وجرى نقل الرضيع إلى حضانة مستشفى قوص المركزى، لتلقى الاسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وبدأت الأجهزة الأمنية فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للتوصل إلى المتسبب في وضع الرضيع داخل البرميل، وكشف هويته.

كانت أجهزة الأمن بـ قنا، عثرت على رضيع حديث الولادة داخل برميل بالقرب من أحد المطاعم بمدينة قوص.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.