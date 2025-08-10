قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد شائعات عزلها .. لميس الحديدي تطمئن الجمهور على حالة «أنغام» الصحية
ننشر أسماء مُصابي انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان/القاهرة»
«شوية ذباب إلكتروني».. بدرية طلبة تكشف حقيقة الاتجار في الأعضاء البشرية | فيديو
حديث صلاة التسابيح.. اعرف ماذا يقرأ فيها وكيفية أدائها
«ريان»: خطة إعادة احتلال غزة تحدٍ صارخ للشرعية الدولية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية
خالد الغندور يكشف حقيقة استفسار الزمالك عن قيد بارون أوشينج
بعد التعادل.. «ريبيرو» يرد على الإعلام: سأركز على عملي ولن أعلق على آراء الصحفيين
بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور
«فين اسمه وتاريخه» .. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع مودرن سبورت
إبادة جماعية.. الخارجية الإيرانية تحذر: إسرائيل تسعى لطمس هوية فلسطين
أول تعليق من «ريبييرو» بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
إعلامي: حامد حمدان سينضم للزمالك.. وتوفيق محمد إلى الأهلي في يناير
محافظات

أخبار قنا: ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة.. ومصرع شاب بأعيرة نارية على يد صديقه

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مفاجئة، تمثيلية تتحول إلى جنازة حقيقية، بعدما أطلق شاب أعيرة نارية على صديقه، مدير تعليم قنا يتفقد الاختبارات الإليكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

خلال حملة مفاجئة.. ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة بقنا 

واصلت الإدارات التموينية بـ قنا، حملاتها على المخابز والمنشآت التموينية والأسواق، في إطار ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وأسفرت عن ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين، تفقد خلالها عدد من المخابز البلدية للتأكد من مطابقة الخبز للأوزان والمواصفات المقررة، وجودة الإنتاج، وانتظام العمل، مع مراجعة سجلات التشغيل وكميات الدقيق المنصرفة، بجانب عدد من المطاحن. 

تمثيلية اتقلبت جنازة.. مصرع شاب بطلقات نارية من صديقه بقنا| ما القصة؟ 

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية من سلاح صديقه، تنفيذاً لإتفاق جرى بينهما، بإطلاق النار عليه في منطقة غير مؤثرة، إلا أن الطلقة أنهت حياته في الحال في قرية زليتن التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطلق نارى في ظروف غامضة أمام منزله بقرية زليتن الواقعة بنطاق مركز نجع حمادى.

مدير تعليم قنا يتفقد الاختبارات الإليكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 

تفقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال امتحان القبول لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمنعقد بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة العمال، بحضور أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجى، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن 12 قاعة امتحان مجهزة بالمركز والإدارات التعليمية تم إعدادها لاستقبال 1230 طالب وطالبة من المتقدمين للالتحاق بالمدارس التكنولوجية، تمهيداً لإجتياز أولى مراحل القبول بأداء إختبار اليكتروني مدته ساعة ونصف في الاستعداد العقلي واللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الانجليزية.

قنا مخالفة تموينية الاختبارات الإليكترونية مدارس التكنولوجيا التطبيقية مركز التطوير التكنولوجى وزارة التموين أخبار قنا

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

