أخبار قنا: ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة.. ومصرع شاب بأعيرة نارية على يد صديقه

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، من أبرزها ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة مفاجئة، تمثيلية تتحول إلى جنازة حقيقية، بعدما أطلق شاب أعيرة نارية على صديقه، مدير تعليم قنا يتفقد الاختبارات الإليكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

خلال حملة مفاجئة.. ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة بقنا

واصلت الإدارات التموينية بـ قنا، حملاتها على المخابز والمنشآت التموينية والأسواق، في إطار ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وأسفرت عن ضبط 75 مخالفة تموينية متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين، تفقد خلالها عدد من المخابز البلدية للتأكد من مطابقة الخبز للأوزان والمواصفات المقررة، وجودة الإنتاج، وانتظام العمل، مع مراجعة سجلات التشغيل وكميات الدقيق المنصرفة، بجانب عدد من المطاحن.

تمثيلية اتقلبت جنازة.. مصرع شاب بطلقات نارية من صديقه بقنا| ما القصة؟

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية من سلاح صديقه، تنفيذاً لإتفاق جرى بينهما، بإطلاق النار عليه في منطقة غير مؤثرة، إلا أن الطلقة أنهت حياته في الحال في قرية زليتن التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطلق نارى في ظروف غامضة أمام منزله بقرية زليتن الواقعة بنطاق مركز نجع حمادى.

مدير تعليم قنا يتفقد الاختبارات الإليكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

تفقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال امتحان القبول لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمنعقد بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة العمال، بحضور أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجى، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن 12 قاعة امتحان مجهزة بالمركز والإدارات التعليمية تم إعدادها لاستقبال 1230 طالب وطالبة من المتقدمين للالتحاق بالمدارس التكنولوجية، تمهيداً لإجتياز أولى مراحل القبول بأداء إختبار اليكتروني مدته ساعة ونصف في الاستعداد العقلي واللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الانجليزية.