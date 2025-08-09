تمثيلية اتقلبت جنازة.. مصرع شاب بطلقات نارية من صديقه بقنا| ما القصة؟

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية من سلاح صديقه، تنفيذاً لإتفاق جرى بينهما، بإطلاق النار عليه في منطقة غير مؤثرة، إلا أن الطلقة أنهت حياته في الحال في قرية زليتن التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بطلق نارى في ظروف غامضة أمام منزله بقرية زليتم الواقعة بنطاق مركز نجع حمادى.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من المعلومات الأولية، أن اتفاق جرى بين المجنى عليه والمتهم، ينص على إطلاق المتهم أعيرة نارية على صديقه المجنى عليه، في منطقة تسبب إصابة خفيفة، إلا أنها تسببت في إنهاء حياته.

كما تبين أن المجنى عليه، كان يقصد إلصاق التهمة بأحد أقاربه لوجود خلافات بينهما ومحاضر بقسم الشرطة، لإجباره على التنازل عن المحضر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.