مدير تعليم قنا يتفقد الاختبارات الإليكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

تفقد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أعمال امتحان القبول لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمنعقد بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة العمال بقنا.

جاء ذلك بحضور أشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجى، و أسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، و أعضاء مركز التطوير المشرفين على أعمال الامتحان بقاعتي التدريب بالمركز .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن 12 قاعة امتحان مجهزة بالمركز والإدارات التعليمية تم إعدادها لاستقبال 1230 طالب وطالبة من المتقدمين للالتحاق بالمدارس التكنولوجية.

وتابع الصابر، وذلك تمهيداً لإجتياز أولى مراحل القبول بأداء إختبار اليكتروني مدته ساعة ونصف في الاستعداد العقلي و اللغة العربية والعلوم و الرياضيات واللغة الانجليزية.

وأشار وكيل وزارةالتربية والتعليم بقنا، إلى التزام هيئة الإشراف من المركز بالتعاون والمتابعة والحياد التام والدعم الفني خلال أيام الامتحان التي بدأت يوم الأربعاء 6 اغسطس وتنتهي السبت 9 اغسطس إلتزاماً باستراتيجية الوزارة نحو ترشيح العناصر المتميزة والقادرة على العطاء والعمل للالتحاق بتلك المدارس وتحقيق طفرة مجتمعية في مجالات العمل التقني و المهارة و الإبداعى.



