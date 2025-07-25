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الحياة تبدأ على الرصيف .. حكاية طفلة حديثة الولادة عثر عليها وحيدة في قنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحياة تبدأ على الرصيف .. حكاية طفلة حديثة الولادة عثر عليها وحيدة في قنا

طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
رامي المهدي

وسط هدوء الصباح في مدينة قنا، تحول المشهد إلى صدمة تقشعر لها الأبدان، صرخة مكتومة لرضيعة لا يتجاوز عمرها أيامًا، عثر عليها ملفوفة بقطعة قماش، وملقاة على الأرض في أحد شوارع منطقة السيد عبدالرحيم.

مشهد مفزع دفع الأهالي لإبلاغ الأمن، لتبدأ قصة غامضة تعيد إلى الواجهة أسئلة موجعة عن القسوة، والمسؤولية، والمصير المجهول للأطفال الأبرياء.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، عثرت أجهزة الأمن بقنا، على طفلة رضيعة مولودة من أيام قليلة، ملقاة بنطاق منطقة السيد عبدالرحيم شرق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على طفلة رضيعة بحالة صحية سيئة بنطاق منطقة السيد عبدالرحيم القنائى.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة على موقع البلاغ، وجرى نقل الرضيعة إلى حضانة مستشفى قنا العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بـ قنا، جهودها لكشف الملابسات، والتوصل إلى هوية الطفلة التي عثر عليها ملفوفة في قطعة قماش وملقاة على الأرض..

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مدينة قنا قطعة قماش شوارع منطقة السيد عبدالرحيم منطقة السيد عبدالرحيم

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