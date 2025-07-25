إنقاذ طفلين والبحث عن الثالث في مياه القنال بالعنانية بدمياط

شهدت قرية العنانية بمحافظة دمياط، اليوم، حادثًا مأساويًا بعدما نزل ثلاثة أطفال للاستحمام في القنال، ما أسفر عن غرق اثنين منهم، بينما لا يزال الثالث مفقودًا حتى اللحظة.

كان قد تلقيت الأجهزة الأمنية بدمياط، بلاغا يفيد بانقاذ طفلين وغرق الثالث داخل القنال بقريه العنانية وجاري البحث عن الطفل الثالث.

على الفور انتقلت قوات الأمن برفقه قوات الإنقاذ النهري في محاوله لإنقاذ الطفل الثالث

وكان قد تمكن الأهالي من انتشال طفلين ونقلهما في حالة حرجة إلى مستشفى دمياط العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تتواصل جهود فرق الإنقاذ للبحث عن الطفل الثالث وسط حالة من الحزن والقلق بين الأهالي.