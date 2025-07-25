انطلاق مهرجان الرسم على الرمال برأس البر

نظمت مكتبة مصر العامة بدمياط بالتنسيق مع الوحدة بمدينة رأس البر والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مهرجان الرسم والتلوين على الرمال بشاطئ ٦٣ تضمن المهرجان أعمال الحفر والنحت على الرمال وتلوينها.

وكان هذا ضمن فعاليات مدرسة الرسم بالمكتبة ،كما شهد المهرجان مشاركة متميزة من الأطفال الموهوبين بالمكتبة لـ ٦٠ طفلا وطفلة .

بالإضافة إلي تواجد المكتبة المتنقلة بدمياط وفاعليات متنوعة قدمتها للأطفال ( تلوين على الوجه _ إطلاع داخلي)وهنا يأتي دور المكتبة في دعم الموهوبين في مجال الفن التشكيلي وصقل مواهبهم بمجموعة من الفعاليات، كما يأتي هذا المهرجان ضمن سلسلة الفاعليات الصيفية التي تقدمها مكتبة مصر العامة بدمياط والتي تهدف إلى دعم وتشجيع المواهب إلي جانب تقديم خدمات ثقافية وترفيهية لروادها.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط برعاية ودعم الموهوبين ورعاية الأنشطة الثقافية والفنية، وبمتابعة وإشراف شيماء الصديق نائب المحافظ.