مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، في مشاجرة وقعت بين أبناء عمومة بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخصين وإصابة آخر، في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، للسيطرة على الاشتباكات بين الطرفين، وكثفت جهودها لضبط أطراف المشاجرة وإعادة الهدوء إلى القرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.