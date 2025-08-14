وزير التربية والتعليم يكرم 4 نابغات من مدارس النيل الدولية بقنا

هنأ هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نابغات مدرسة النيل الدولية بقنا ممن تميزن وحصلن على 4 مراكز متقدمة بين أوائل مدارس النيل على مستوى الجمهورية.

وأشاد الصابر، بتميز ريم عمرو عبد الحميد الحاصلة على المركز الثاني، وسارة عبد الله محمد طه الحاصلة على المركز الخامس، ولوسيندا مايكل سليم الحاصلة على المركز السادس، ودانيالا بيتر عادل لحصولها على المركز التاسع.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى ان الطالبات النابغات يؤكدن توافر الحافز الرئيسي للنجاح في كل الأمور الحياتية الأخرى والمساهمة بشكل فعّال في المجتمع المحيط وتعزيز الدور الإنساني في حياة الفرد بشكل إيجابي، ويمثلن مستقبلاً واعداً ومبشراً لأنفسهن وللوطن.

وأثنى الصابر، على دور إدارة المدرسة الممثلة في الدكتور أبوبكر على، مدير إدارة المدرسة وهيئة التدريس بالمدرسة، لدعمهم ومساندتهم لهذا التفوق ومد يد العون للوصول إلى تلك النتيجة المبهرة التي أكدت الأثر الايجابي للإدارة التربوية والتنظيمية الناجحة والمناخ التربوي وأنماط القيادة الفاعلة على مستوى الوزارة والمدرسة، كما لفت إلى دور الأسرة التي غرست معايير وقيم الثقة بالنفس والطموح والتنافس والتفرد والكد وكذا العطاء والتعاون.

يذكر أن الطالبات حظين باستقبال وتكريم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في حضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والعميد طارق الباز، رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، والعضو المنتدب للشركة، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، والدكتور رمضان فريد المدير الأكاديمى لمدارس النيل.