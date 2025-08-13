أخبار قنا: المستشفى العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد.. انتظام أعمال امتحانات الإعدادية والدبلوم

شهدت محافظة قنا على مدار يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث من أبرزها، نجاح فريق طبى بمستشفى قنا العام في إنقاذ مريضة من نزيف مهبلي حاد، بعد استخدام تقنية طبية جديدة تطويق الشريان الرحمي، انتظام أعمال الامتحانات بغرفتي عمليات التعليم الفني والشهادة الإعدادية، جلسات حوارية لبحث التأثيرات الاجتماعية لمشروع القطار الكهربائي السريع.

تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في تطبيق تقنية جراحية متطورة، تسمى "تطويق الشريان الرحمي"، لإنقاذ سيدة 33 عامًا، تعاني من نزيف مهبلي شديد، نتيجة إصابتها بمشيمة متقدمة وملتصقة بجدار الرحم، من الدرجة عالية الخطورة، والتي تعد من أدق وأصعب الحالات في مجال النساء والتوليد.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن هذا النجاح يعكس الجاهزية العالية، والكفاءة الكبيرة للكوادر الطبية بالمستشفى، في التعامل مع أكثر الحالات خطورة، وأن تقنية تطويق الشريان الرحمي، تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية، لما تحققه من نسب أمان مرتفعة، ونتائج مبهرة في الحفاظ على حياة المريضة ورحمها.

انتظام أعمال الامتحانات بغرفتي عمليات التعليم الفني والشهادة الإعدادية بقنا

أدى 12849 طالب وطالبة، بالدور الثاني للشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الهندسة بفترة الامتحان الأولى في 67 لجنة امتحان على مستوى محافظة قنا، بينما أدى 858 طالبا وطالبة امتحان التربية الفنية في الفترة الامتحانية الثانية للامتحانات التي بدأت يوم السبت الماضي.

وقال هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحان لم تسجل أي تجاوزات تتعلق بالتسريب أو التداول أو حدوث ما يعكر أجواء الامتحانات، وأن الغرفة على تواصل دائم ومستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات منذ خروج الامتحانات من المطبعة السرية وحتى انتهاء أعمال الإمتحانات ومتابعة تسليم أوراق الإجابة " البوكليت" إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحسب توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

جلسات حوارية لبحث التأثيرات الاجتماعية لمشروع القطار الكهربائي السريع بقنا

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جلستين حواريتين موسعتين، مع المهندس أسامة زكي، ممثل الهيئة القومية للأنفاق، لبحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية لمسار ومحطات الخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر أبوسمبل، وقنا الغردقة.

واستهلت اللقاءات بجلسة تنفيذية حضرها القيادات التنفيذية بالمحافظة قدم خلالها ممثل الهيئة عرضا تفصيليا للتأثيرات الاجتماعية المتوقعة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل وإجراءات التخفيف المقترحة وخطة الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية، كما شمل العرض التعريف بأهداف المشروع ومساره والمحطات السريعة والإقليمية والوحدات المتحركة والإطار القانوني للمشروع.