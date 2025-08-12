تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في تطبيق تقنية جراحية متطورة، تسمى "تطويق الشريان الرحمي"، لإنقاذ سيدة 33 عامًا، تعاني من نزيف مهبلي شديد، نتيجة إصابتها بمشيمة متقدمة وملتصقة بجدار الرحم، من الدرجة عالية الخطورة، والتي تعد من أدق وأصعب الحالات في مجال النساء والتوليد.

ضم الفريق الطبي، كلًا من: الدكتور عبد العزيز طايع، استشاري النساء والتوليد وطب الجنين، والدكتور عادل علي، استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور حسام صلاح الدين، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد عدلي هاشم، طبيب مقيم نساء وتوليد، والدكتور حسن عيد، طبيب مقيم نساء وتوليد، والدكتور هيثم، أخصائي التخدير، بجانب فريق التمريض والذى ضم كل من: رقية وآية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، والدكتور محمود عبد الرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن هذا النجاح يعكس الجاهزية العالية، والكفاءة الكبيرة للكوادر الطبية بالمستشفى، في التعامل مع أكثر الحالات خطورة، وأن تقنية تطويق الشريان الرحمي، تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية، لما تحققه من نسب أمان مرتفعة، ونتائج مبهرة في الحفاظ على حياة المريضة ورحمها.

وأضاف الديب، بأنه تم تنفيذ هذه التقنية، بطريقة جراحية مفتوحة، حيث تُعد من أحدث الأساليب التحفظية، للسيطرة على النزيف الحاد أثناء الولادة القيصرية، مع الحفاظ على الرحم وتجنب استئصاله، مما يمنح المريضة فرصة للاحتفاظ بقدرتها على الإنجاب مستقبلًا، وتعتمد التقنية على عزل الشريان الرحمي، وتطويقه بدقة، للحد من تدفق الدم، وهو ما يتطلب خبرة ومهارة عالية، من الفريق الطبي.

وأوضح الدكتور عبد العزيز طايع، استشاري النساء والتوليد وطب الجنين، بأن هذه التقنية تُعد من أبرز التطورات في جراحات النساء والتوليد، خاصة في التعامل مع المشيمة الملتصقة، من الدرجات عالية الخطورة، مؤكدًا أن تطبيقها بنجاح في مستشفى قنا العام، يعكس حجم التطوير والدعم، الذي تحظى به المنظومة الصحية بالمحافظة، ويعد بمثابة إنجاز طبي جديد، يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الصحية بمحافظة قنا.