قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام أعمال الامتحانات بغرفتي عمليات التعليم الفني والشهادة الإعدادية بقنا

وكيل وزارة التعليم بقنا
وكيل وزارة التعليم بقنا
يوسف رجب

أدى 12849 طالب وطالبة، بالدور الثاني للشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الهندسة بفترة الامتحان الأولى في 67 لجنة امتحان على مستوى محافظة قنا، بينما أدى 858 طالب وطالبة امتحان التربية الفنية في الفترة الامتحانية الثانية للامتحانات التي بدأت يوم السبت الماضي.

وقال هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحان لم تسجل أي تجاوزات تتعلق بالتسريب أو التداول أو حدوث ما يعكر أجواء الامتحانات.

وأشار الصابر، إلى أن الغرفة على تواصل دائم ومستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات منذ خروج الامتحانات من المطبعة السرية وحتى انتهاء أعمال الإمتحانات ومتابعة تسليم أوراق الإجابة " البوكليت" إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحسب توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، من المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الأربعاء بأداء الطلاب امتحانات مواد اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الاجنبية الثانية لطلاب المدارس الرسمية لغات.

وفي نفس السياق تابعت غرفة عمليات التعليم الفني أداء 1429 طالب امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية في 18 لجنة موزعين على مستوى المديرية "تجاري- فندقى، زراعي، صناعي"، ولم ترصد الغرفة المركزية بالمديرية أو الغرف المتصلة بها بالإدارات أي شكاوى تتعلق بالأسئلة أو سير أعمال الامتحان وانضباط اللجان.

قنا الشهادة الإعدادية وزارة التربية البوكليت التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

التعليم تحصل على دعم إضافي لسداد جزء من مستحقات معلمي الحصة

جانب من الجولة

نائب وزير الصحة تتفقد مركز طب الأسرة بالأبعادية الجديدة وتوصي بتوفير كراسي انتظار للمترددين

الاعلى للاعلام

المهندس خالد عبد العزيز يكرم رائد الإعلام العربي فهمي عمر

بالصور

طرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

هيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

بتودي الأكل في حتة تانية.. عشبة غير متوقعة تمنع الحموضة وتعالج الالتهابات

علاج البكتيريا
علاج البكتيريا
علاج البكتيريا

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

القلب
القلب
القلب

فيديو

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد