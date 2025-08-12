انتظام أعمال الامتحانات بغرفتي عمليات التعليم الفني والشهادة الإعدادية بقنا

أدى 12849 طالب وطالبة، بالدور الثاني للشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الهندسة بفترة الامتحان الأولى في 67 لجنة امتحان على مستوى محافظة قنا، بينما أدى 858 طالب وطالبة امتحان التربية الفنية في الفترة الامتحانية الثانية للامتحانات التي بدأت يوم السبت الماضي.

وقال هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحان لم تسجل أي تجاوزات تتعلق بالتسريب أو التداول أو حدوث ما يعكر أجواء الامتحانات.

وأشار الصابر، إلى أن الغرفة على تواصل دائم ومستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات منذ خروج الامتحانات من المطبعة السرية وحتى انتهاء أعمال الإمتحانات ومتابعة تسليم أوراق الإجابة " البوكليت" إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحسب توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، من المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية غدا الأربعاء بأداء الطلاب امتحانات مواد اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الاجنبية الثانية لطلاب المدارس الرسمية لغات.

وفي نفس السياق تابعت غرفة عمليات التعليم الفني أداء 1429 طالب امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية في 18 لجنة موزعين على مستوى المديرية "تجاري- فندقى، زراعي، صناعي"، ولم ترصد الغرفة المركزية بالمديرية أو الغرف المتصلة بها بالإدارات أي شكاوى تتعلق بالأسئلة أو سير أعمال الامتحان وانضباط اللجان.