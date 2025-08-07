“دور الإعلام في التوعية بأهمية المشاركة السياسية”..ندوة لمجمع إعلام قنا والمجلس الوطني للشباب

نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب بقنا، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان " دور الاعلام في التوعية بأهمية المشاركة السياسية" ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار " صوتك هيفرق..انزل وشارك "، للتأكيد علي أهمية المشاركة السياسية ودورها في بناء المجتمع، بتوجيهات الدكتور أحمد يحيي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي وبرعاية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، استهدفت الإعلاميين والصحفيين المعتمدين بمحافظة قنا، حاضر فيها الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، وبحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأحمد الافيوني، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة قنا، ومحمد حجاج، والمهندسة عبير النجار، مسئولى المجلس الوطني بمحافظة قنا، وأدار فعاليات اللقاء سهير السيد عبد الرازق، مسئول الإعلام السكاني بمجمع إعلام قنا.

تضمنت فعاليات الندوة، تكريم الصحفيين والإعلاميين المشاركين، من قبل المجلس الوطنى للشباب، تقديراً لجهودهم في رفع وعى المجتمع بالقضايا الوطنية، ودورهم في توعية المواطنين، بأهمية المشاركة السياسية، وتحقيق الاستقرار المجتمعى.

وأشار يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن تكريم الصحفيين والإعلاميين بمثابة رسالة من المؤسسات الوطنية، بأهمية الدور الذى يؤديه الاعلام بكافة صوره" مسموع ، مرئى، مقروء" تجاه المجتمع، بتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة والرد على الشائعات التي تستهدف زعزعة استقرار المجتمع، فضلاً عن دورهم في توعية المواطنين، بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واستثمار المواطن لحقه الدستورى في انتخاب من يرغب من المرشحين، دون توجيه أو تأثير.

وأوضح محمد حجاج، مسئول المجلس الوطني للشباب بمحافظة قنا، بأن المجلس يسعى من خلال المشاركة والتعاون مع الجهات المختلفة، لرفع الوعي المجتمع عامة ووعي الشباب خاصة بجميع القضايا اللي تهم المجتمع وعلي رأسها المشاركة السياسية، فضلاً عن إيمان المجلس بأهمية الدور الذى يؤديه الصحفيين والإعلاميين للمجتمع، لذا كان هذا التكريم للتأكيد على أن هناك جهات ومجتمع يثمن هذا الدور.

وأضافت المهندسة عبير النجار، مسئول المجلس الوطني للشباب بقنا، بأن المجتمع يعاني من الكثير من المشكلات، وحلها يبدأ من رفع الوعي لدي الشباب بكونهم جيل المستقبل والقوة القادرة علي التغيير للأفضل.

فيما أكد أحمد الأفيوني، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة قنا، بأن دور الصحفيين والإعلاميين لا يقتصر علي نقل المعلومات فقط، لكن يمتد دورهم أيضا إلي فرز وتنقيح المعلومات لمعرفة لتقديم المعلومة الصحيحة للجمهور، فضلاً عن شرح وتفسير المفاهيم السياسية للمواطنين حتى يتمكن المواطن بأداء دوره بشكل صحيح في العملية السياسية والانتخابية، مثمناً دور الهيئة العامة للاستعلامات في دعم الإعلاميين والصحفيين.

و أشار الأستاذ الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، إلى أن للإعلام دور كبير في بناء الوعي المجتمعي في جميع القضايا لتحقيق النهضة والنمو بما يعود بالنفع علي المجتمع، مؤكدا أن الصحفي والإعلامي عليه ألا يكتفي فقط برصد المشكلات، بل أن يحرص على تسليط الضوء على النماذج الإيجابية في المشاركة السياسية، سواء مبادرات أو تجارب ناجحة، بهدف إلهام وتحفيز الجمهور، وخاصة فئة الشباب

وأضاف منصور، يجب أن يكون التعامل مع السلبيات بحذر ومسؤولية، فالإفراط في نشر السلبيات دون معالجة أو توجيه يؤدى إلى حالة إحباط مجتمعي وعزوف عن المشاركة اجتماعيا وسياسيا، لذلك على الإعلامي أن يظهر السلبيات ولكن في إطار التوعية من مخاطرها علي الفرد والمجتمع، وفي الوقت نفسه، يكون هذا النقد بناءً، بهدف الوصول للأفضل وتحقيق التنمية المنشودة، وأن يقدم بأسلوب موضوعي بعيدا عن الانحياز وبعيدا عن تشويه صورة المجتمع.

وأوضح الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، بأنه في ظل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد الإعلاميين والصحفيين من ينقلون المعلومات، بل أصبح للجمهور دور أيضا في نقلها، ولكن ما يميز الإعلاميين والصحفيين في نقل الأخبار والمعلومات، تحري الدقة في نشر المعلومات قبل نقلها للمجتمع بهدف المصلحة العامة ومصلحة الوطن.