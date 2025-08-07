مصرع فتاة سقطت من طابق علوى بقنا

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، عقب سقوطها من طابق علوى بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط فتاة من طابق علوى نتج عنه مصرعها في الحال.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع فتاة من نهاية العقد الثانى من العمر، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.