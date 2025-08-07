قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر البلوجر طارق بلاك ويل
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 7-8-2025
تحذيرات أممية.. تصاعد وفيات الجوع وسوء التغذية يهدد أطفال غزة بكارثة إنسانية وشيكة
امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم
قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور
تحويل 1270 مدرسة فنية لمدارس "تكنولوجيا تطبيقية" و "تعليم مزدوج"
لوفتهانزا تحتفل في مطار القاهرة بـ 67 عاما على رحلاتها بمصر .. صور
لا زيادة في أسعار الأدوية .. رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل
إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة
قريباً.. انطلاق راديو صوت الزمالك أونلاين
أول إجراء من بدرية ضد مروجي شائعه اتهامها بقتل زوجها
رمزي عودة: احتلال غزة خطوة غير عقلانية وتكاليفه باهظة على إسرائيل
حوادث

مصرع فتاة سقطت من طابق علوى بقنا

جثة
جثة

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، عقب سقوطها من طابق علوى بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط فتاة من طابق علوى نتج عنه مصرعها في الحال.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع فتاة من نهاية العقد الثانى من العمر، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

