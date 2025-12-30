قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

قطاع الأعمال: جداول زمنية واضحة لتنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات الفندقية

علياء فوزى

أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات الفندقية الكبرى التابعة للوزارة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام خلال مؤتمر صحفي، إن ذلك يتم في إطار خطة شاملة لإحياء الأصول الفندقية وتعظيم عوائدها، ودعم القطاع السياحي المصري.

مشروع فندق شبرد التاريخي

وأوضح شيمي أن مشروع فندق شبرد التاريخي يشهد تقدماً ملحوظاً، ومن المقرر افتتاحه في مايو 2027، بطاقة تتجاوز 300 مفتاح فندقي، على أن يتم تشغيله تحت إدارة علامة «ماندرين أورينتال» العالمية، بما يعكس توجه الدولة لجذب كبرى سلاسل الإدارة الفندقية الدولية.

وأشار شيمي إلى أن مشروع فندق كونتيننتال – الأوبرا سيتم تطويره كفندق خمس نجوم يضم 310 غرف فندقية (308 مفاتيح)، لافتاً إلى أن مدة التنفيذ تتراوح بين 30 و36 شهراً، على أن تتولى شركة «تاج» الهندية إدارته، في إطار شراكات استراتيجية مع كيانات فندقية عالمية.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن خطة لإنشاء فنادق أربع نجوم في المحلة الكبرى وطنطا والمنيا، بطاقة تتراوح بين 150 و200 غرفة لكل فندق، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ورجال الأعمال، ودعم السياحة الداخلية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالأقاليم.

وتطرق الوزير إلى خطة تطوير الأصول الفندقية بمحافظة الإسكندرية، والتي تتضمن الاستحواذ على مبنى قصر القطن المكون من 22 طابقاً وبمساحة إجمالية تبلغ 52 ألف متر مربع، تمهيداً لتحويله إلى فندق عالمي، إلى جانب تطوير فندق رومانس لرفع تصنيفه الفندقي، وإعادة إحياء منطقة شاطئ المعمورة بالكامل، بما يشمل تحديث فندق «معمورة بلاس» وتزويده بمنظومة تحكم إلكتروني متكاملة.

وأكد  أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقاصد السياحية المصرية وزيادة الطاقة الفندقية خلال السنوات المقبلة.

تخزين الطماطم صلصة للشتا
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
جنازة والدة هاني رمزي
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
