وزير قطاع الأعمال العام: شركاتنا تستهدف 150 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى الجاري

كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن استهداف الوزارة تحقيق معدلات نمو طموحة لإيرادات الشركات التابعة، بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، لتتراوح ما بين 145 إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2025/ 2026.

وقال المهندس محمد شيمي خلال المؤتمر الصحفي، إن نتائج الشركات التابعة تشهد معدلات ايجابية حيث زادت الإيرادات من 106 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024 إلى 126 مليار جنيه خلال 2024/ 2025 بما يعادل 3 مليارات دولار.



نمو الصادرات

وأضاف شيمي أن شركات قطاع الأعمال العام نمت صادراتها بنسبة 27% خلال العام المالي الماضي لتتخطى مليار دولار.

وأكد على أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تقوم على تقييم الأداء وتعظيم قيمة الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجانب الأجنبي لتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أن الهدف ليس التغيير لمجرد التغيير بل تحقيق أفضل نتائج إدارية وفنية.