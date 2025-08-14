بعد حركة التنمية المحلية .. تعرف على السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة قنا

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة محلية محدودة تضمنت تعيين 7 سكرتيري عموم و5 سكرتيري مساعدين بعدد من محافظات الجمهورية، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لأداء قيادات المحليات وضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تصعيد الكفاءات المتميزة واستبعاد المقصرين.

وتضمنت الحركة تعيين اللواء سامى أحمد فؤاد علام، سكرتيراً عاماً لمحافظة قنا، مواليد 15/8/1966، بمحافظة الاسماعيلية، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية، من الكلية الحربية عام 1989.

وشغل السكرتير العام لمحافظة قنا، رئيس مركز ومدينة القنطره غرب، سكرتير عام مساعد محافظة الاسماعيلية، و رئيس حي الخليفة بالقاهرة، ورئيس مركز و مدينة بلبيس الشرقية، رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة.

كما شملت الحركة تعيين:سكرتيري عموم: عبدالله عاشور حسن، محافظة الأقصر، ماهر محمد كامل هاشم، أسوان، أحمد عبداللاه توفيق وزيري، السويس، أحمد محمد عبده الإسكندراني، الإسماعيلية، سامي أحمد فؤاد علام، قنا، محمد محمود أنيس، المنيا، عمر محمود الشافعي الأكرت، جنوب سيناء.

سكرتيري مساعدين: رماح السيد هاشم، أسوان، إيهاب محمد مكاوي، جنوب سيناء، طارق محمد أبوالعطا، القاهرة، طارق محمد عبدالرحمن بحيري، دمياط، أحمد محمد جمال الدين، بني سويف.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية، بأن الوزارة تجري تقييمًا مستمرًا لأداء قيادات الإدارة المحلية بالتنسيق مع المحافظين لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة.