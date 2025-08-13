قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بحد أدنى 260 درجة.. فتح المرحلة الثانية للقبول بمدارس التمريض بقنا

وكيل وزارة الصحة بقنا
وكيل وزارة الصحة بقنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن فتح باب القبول للمرحلة الثانية بمدارس التمريض للبنين والبنات، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بحد أدنى 260 درجة، بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وذلك بمدارس التمريض بمراكز أبوتشت، فرشوط، الوقف، نقادة، ودشنا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن التقديم يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، وأن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، بالإضافة إلى أن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفي حالة حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون المراحل السابقة، يشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، وذلك ببطاقة رقم قومي للوالد أو الوالدة صادرة من قنا منذ 3 سنوات على الأقل، إضافة إلى شهادة ميلاد المتقدم

وأضاف صادق، بأن القبول يتم وفقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، على أن يحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من مراحل التنسيق والاختبارات الطبية المقررة لكل مدرسة على حده، ويشترط اجتياز المتقدم لاختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على 7 درجات على الأقل من 10 في كل منهما، إلى جانب اختبار الحاسب الآلي بنسبة نجاح لا تقل عن 70%، كما يجب أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من العيوب الخلقية، وعدم السماح بالنقل بين المدارس أو المحافظات طوال مدة الدراسة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القبول النهائي مرهون باجتياز كشف الهيئة الذي يشمل تقييم الجانب النفسي، ومستوى اللياقة، وسرعة رد الفعل، والمظهر العام، واللباقة، ومهارات التواصل، وسلامة النطق، والتناسق الجسدي، إضافة إلى اجتياز الكشف الطبي واختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يجري عبر القومسيون الطبي، وشدد على عدم وجود أي استثناءات من شروط وإجراءات القبول.

وأشار صادق، إلى أن تحديد أعداد المقبولين سيتم وفقًا للطاقة الاستيعابية للفصول وبما تقره وزارة الصحة والسكان، مع إلزام ولي الأمر بالتوقيع على كافة الإقرارات المرفقة بملف التقديم، وحدد مواعيد التقديم على النحو التالي الخميس 14 أغسطس للطلاب الحاصلين على مجموع من 266 إلى 265 درجة، السبت 16 أغسطس للحاصلين على 264 إلى 263 درجة، والأحد للحاصلين على 262 إلى 260 درجة.

