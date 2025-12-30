قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية.. الصحة توضح الأسباب

صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية ، ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، تزامنًا مع التغيرات الموسمية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الصحي يخضع للمتابعة المستمرة، موضحة أسباب زيادة الشعور بشدة الأعراض بين المواطنين.

زيادة متوقعة في الإصابات الموسمية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال هذه الفترة يُعد أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، نظرًا لتزامنه مع موسم انتشار هذه الفيروسات سنويًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ترصد الوضع الوبائي بشكل مستمر.

عودة صامتة لكورونا في فرنسا

حقيقة شدة الأعراض بين المواطنين

وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الشعور العام بزيادة حدة الأعراض المرضية لا يرتبط بظهور فيروسات جديدة أو متحورة، مؤكدًا أن الفيروسات المنتشرة حاليًا معروفة ومعتادة.

من «كورونا» إلى عودة الإنفلونزا

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفترة الممتدة من نهاية عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي شهدت انتشار لفيروس كورونا باعتباره السبب الرئيسي لمعظم الإصابات التنفسية، لافتًا إلى أن الوضع اختلف هذا العام مع عودة فيروس الإنفلونزا ليكون الأكثر انتشارا.

لماذا تبدو الإنفلونزا أشد هذا العام؟

وأضاف عبد الغفار ، أن زيادة الإحساس بشدة أعراض الإنفلونزا هذا الموسم يرجع إلى عدم تعرّض جهاز المناعة لهذا الفيروس لفترة طويلة، نتيجة سيطرة فيروس كورونا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تراجع المناعة المكتسبة ضده لدى كثير من الأشخاص.

«الصحة» تطمئن المواطنين

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الصحي مستقر، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، والحصول على التطعيمات اللازمة، والتوجه إلى الطبيب في حال ظهور أعراض شديدة أو مستمرة.

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

