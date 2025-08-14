خلال استقبال وكيل وزارة التضامن .. محافظ قنا يؤكد دعمه لبرامج الحماية المجتمعية

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، دعمه الكامل لجهود مديرية التضامن الاجتماعى في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز مبادرات الحماية المجتمعية، خاصة ضمن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها المبادرة القومية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال استقبال محافظ قنا، مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الجديد، لتهنئته بتوليه مهام منصبه الجديد بمحافظة قنا، معرباً عن خالص تمنياته لوكيل الوزارة بالتوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

وأشاد محافظ قنا، بالدور الحيوي الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.



وشدد محافظ قنا، على أهمية تطوير أسلوب العمل وتقديم خدمات أكثر جودة للمواطنين، بما يحقق حالة من الرضا المنشود بين المواطنين.



فيما أعرب مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، عن امتنانه وتقديره للمحافظ على تهنئته ودعمه، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهود لخدمة أبناء المحافظة، والعمل على تطوير الأداء داخل المديرية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز منظومة الحماية الاجتماعية.