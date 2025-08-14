من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

وسط فرحة المعازيم من الرجال والأطفال وزغاريد النساء، تبدلت مظاهر الفرح فى لحظات إلى بكاء وأحزان، بعد سقوط أحد المعازيم صريعاً عليه وسط قاعة أفراح بنجع حمادى شمال قنا.

مظاهر الفرح كان طبيعية إلى أن بدأ أحد أقارب العروسين المشاركين فى الفرح، بالصعود لمنصة القاعة ليشارك العروسين فرحتهم بالزفاف، وأمسك بعصا كما يفعل الكثير ليتراقص بها أمام الحاضرين.

بعد دقائق وصلة الرقص التى تفاعل معها الحاضرين، ودون سابق إنذار سقط المتوفى على الأرض بعصاه، لتتوقف الموسيقى وزغاريد النساء وفرحة الأطفال، وتكتسى القاعة بحالة من الذهول والتساؤل عن مصير الشخص الممد على الأرض.



الشباب المحيطين بالعروسين، بادروا جميعا لرفع الشخص الممشى عليه ظناً بأنها لحظات تعب وإعياء عابرة وسوف يعاود معهم مراسم الفرحة، لكن ما أن وصل إلى مستشفى نجع حمادى العام، حتى تبين وفاته بغيبوبة سكر.

انتهت مراسم الفرح وسط صرخات وأحزان، بعدما كان مقرراً أن يخرج العروسين وسط موكب سيارات تحيطه الدراجات النارية للشباب المشاركين وأصوات الكلاكسات ابتهاجا بالعرس، خرج الجميع صامتين ترتسم على وجوههم مراسم الحزن على الفقيد المتوفى.

ساعات قليلة واتجه المشاركين فى حفل الزفاف إلى مقابر نجع حمادى، لتشييع جثمان المتوفى إلى مثواه الأخير، ومواساة أسرة العروسين بعبارات العزاء بدلا من تقديم التهاني والمباركات بتمام حفل الزفاف.





