قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراءات صارمة وتوجيهات فورية في جولة مفاجئة لمحافظ قنا بنجع حمادي

جولة محافظ قنا بنجع حمادى
جولة محافظ قنا بنجع حمادى
يوسف رجب

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عدداً من المنشآت الخدمية والصحية والرياضية بالمحافظة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تواجد القيادات التنفيذية المحلية ميدانياً بين المواطنين، والتفاعل المباشر مع احتياجاتهم.

استهل المحافظ جولته بتفقد مركز شباب "هو"، حيث وجه الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة بالتحقيق في تغيب الموظفين وعدم إلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، كما كلف مدير المركز بتكثيف الأنشطة في الفترة الصباحية، وإعداد تقرير بالأنشطة المقدمة خلال أسبوعين، مع استغلال بعض المساحات بالمركز استثمارياً لتقديم خدمات أفضل للشباب.

وتضمنت الجولة تفقد وحدة صحة الأسرة بعزبة الأمير، حيث تبين وجود صيدلي واحد وغياب باقي الطاقم الطبي، فقرر المحافظ إحالة المتغيبين للتحقيق، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير أطباء للوحدة وإعلان مواعيد حضورهم وتخصصاتهم بما يضمن انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى، موجهاً الشكر للصيدلي المتواجد لالتزامه وانضباطه.

كما زار وحدة صحة الأسرة بـ"هو الجديدة"، واطمأن على توافر الأمصال، وتفقد غرف التطعيمات والأسنان والباطنة، وتأكد من وجود لوحات إرشادية بالخدمات، واستمع لشكاوى المواطنين، مثمناً جهود مديرة الوحدة.

وتابع المحافظ سير العمل بمكتب تموين "هو" واطلع على محاضر المتابعة، ثم تفقد مقر الوحدة المحلية للقرية، حيث استمع لشكاوى الأهالي من غياب مشروع الصرف الصحي، مؤكداً إدراج القرية ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، موجهاً بحلول عاجلة منها كسح الصرف للمناطق البعيدة، وتوفير وسائل نقل للعاملين، وتشديد المتابعة لمنع سرقة كابلات الإنارة، وتجهيز حملة صيانة شاملة للوحدات المحلية.

وفي مستشفى نجع حمادي العام، تابع المحافظ نسب الإشغال بالأقسام، وتفقد العناية المركزة، ووجّه وكيل وزارة الصحة بسرعة إعادة تشغيل غرفتين مغلقتين من أصل خمس، وتحديد جدول زمني لذلك، كما تفقد قسم الأطفال والحضانات وغرف عمليات قسم الرمد، واستمع لشرح مدير المستشفى حول التعاقد مع أطباء من الجامعة لإجراء العمليات في أيام محددة، مؤكداً على النظافة وتواجد خدمة المواطنين لتنظيم العمل، وموجهاً الشكر لمدير المستشفى لجهوده في تذليل العقبات أمام المرضى. 

واستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين، منها مشكلة عمل بعض المدارس بنظام الفترة المسائية، مشيراً إلى قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء الفترة المسائية على مستوى الجمهورية، وموجهاً باستثناء إحدى الحالات الإنسانية بسبب ظروف مرض طفلتها، كما استجاب على الفور لطلب رصف طريق المفارق المؤدي لقرية "هو" والطريق الرئيسي لقنا، مؤكداً أنه من أوائل الطرق المقرر رصفها قريباً.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي والمركز التكنولوجي، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية لضمان تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وتكرار الجولات المفاجئة بجميع مراكز المحافظة لضمان رفع كفاءة الأداء الخدمي.

قنا نجع حمادي إحالة المتغيبين للتحقيق مشروع الصرف الصحي العناية المركزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

ترشيحاتنا

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بكتيريا الامعاء

نوع طعام غير متوقع يعالج بكتيريا الأمعاء

بالصور

ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما

مسلسل ذات
مسلسل ذات
مسلسل ذات

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد