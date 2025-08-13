إجراءات صارمة وتوجيهات فورية في جولة مفاجئة لمحافظ قنا بنجع حمادي

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عدداً من المنشآت الخدمية والصحية والرياضية بالمحافظة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء طارق عامر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تواجد القيادات التنفيذية المحلية ميدانياً بين المواطنين، والتفاعل المباشر مع احتياجاتهم.

استهل المحافظ جولته بتفقد مركز شباب "هو"، حيث وجه الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة بالتحقيق في تغيب الموظفين وعدم إلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، كما كلف مدير المركز بتكثيف الأنشطة في الفترة الصباحية، وإعداد تقرير بالأنشطة المقدمة خلال أسبوعين، مع استغلال بعض المساحات بالمركز استثمارياً لتقديم خدمات أفضل للشباب.

وتضمنت الجولة تفقد وحدة صحة الأسرة بعزبة الأمير، حيث تبين وجود صيدلي واحد وغياب باقي الطاقم الطبي، فقرر المحافظ إحالة المتغيبين للتحقيق، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير أطباء للوحدة وإعلان مواعيد حضورهم وتخصصاتهم بما يضمن انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى، موجهاً الشكر للصيدلي المتواجد لالتزامه وانضباطه.

كما زار وحدة صحة الأسرة بـ"هو الجديدة"، واطمأن على توافر الأمصال، وتفقد غرف التطعيمات والأسنان والباطنة، وتأكد من وجود لوحات إرشادية بالخدمات، واستمع لشكاوى المواطنين، مثمناً جهود مديرة الوحدة.

وتابع المحافظ سير العمل بمكتب تموين "هو" واطلع على محاضر المتابعة، ثم تفقد مقر الوحدة المحلية للقرية، حيث استمع لشكاوى الأهالي من غياب مشروع الصرف الصحي، مؤكداً إدراج القرية ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، موجهاً بحلول عاجلة منها كسح الصرف للمناطق البعيدة، وتوفير وسائل نقل للعاملين، وتشديد المتابعة لمنع سرقة كابلات الإنارة، وتجهيز حملة صيانة شاملة للوحدات المحلية.

وفي مستشفى نجع حمادي العام، تابع المحافظ نسب الإشغال بالأقسام، وتفقد العناية المركزة، ووجّه وكيل وزارة الصحة بسرعة إعادة تشغيل غرفتين مغلقتين من أصل خمس، وتحديد جدول زمني لذلك، كما تفقد قسم الأطفال والحضانات وغرف عمليات قسم الرمد، واستمع لشرح مدير المستشفى حول التعاقد مع أطباء من الجامعة لإجراء العمليات في أيام محددة، مؤكداً على النظافة وتواجد خدمة المواطنين لتنظيم العمل، وموجهاً الشكر لمدير المستشفى لجهوده في تذليل العقبات أمام المرضى.

واستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين، منها مشكلة عمل بعض المدارس بنظام الفترة المسائية، مشيراً إلى قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء الفترة المسائية على مستوى الجمهورية، وموجهاً باستثناء إحدى الحالات الإنسانية بسبب ظروف مرض طفلتها، كما استجاب على الفور لطلب رصف طريق المفارق المؤدي لقرية "هو" والطريق الرئيسي لقنا، مؤكداً أنه من أوائل الطرق المقرر رصفها قريباً.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي والمركز التكنولوجي، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية لضمان تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وتكرار الجولات المفاجئة بجميع مراكز المحافظة لضمان رفع كفاءة الأداء الخدمي.