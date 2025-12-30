قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإماراتية: وجودنا باليمن بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا
أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي اليمني يخالفون قرارات العليمي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة
مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم"
قبل نهاية العام.. أسعار السولار والبنزين اليوم الثلاثاء
شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان في الانتقالات الشتوية
سوريا .. إعلان حظر التجوال في مدينة اللاذقية
بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي
تطور جديد بالقلعة البيضاء.. هشام نصر رئيسا لـ الزمالك لمدة أسبوع
الكشف عن ورش صناعية من العصر المتأخر وجبانة رومانية بغرب الدلتا
حجب وثائق عن وفاة الأميرة ديانا وبذخ أندرو.. والحكومة الفاعل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مراد مكرم يوجه رسالة دعم لـ حسام حسن بعد التعادل أمام أنجولا

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

وجه الفنان مراد مكرم ، رسالة دعم لـ مدرب منتخب مصر حسام حسن .

منتخب مصر 

وكتب مراد مكرم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أنا مع قرار حسام حسن إراحة الأساسيين، والأداء ماكانش أحسن حاجة ، بس كسب لعيبه رجلها مشيت في الملعب علشان ممكن يحتاجهم بعد كده.. فكرة شجاعة و صحيحة في رأيي".

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يتمتع بالجرأة والشجاعة، بعد الدفع بـ11 لاعبًا بعيدًا عن التشكيل الأساسي خلال مواجهة أنجولا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، واصفًا قراره بأنه "قلبه ميت".

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت أف أم: "حسام حسن لعب مباراة أنجولا بدون اللاعبين أصحاب الخبرات، مختارًا المغامرة لتجريب باقي اللاعبين بعد ضمان التأهل لدور الـ16 مبكرًا".

وأضاف أن المباراة جاءت متكافئة رغم غياب الأساسيين، والمدير الفني نجح في التخطيط الجيد مع المنتخب خلال البطولة حتى الآن، محققًا التوازن بين تجربة اللاعبين الجدد والحفاظ على الأداء القوي للفريق.

حسام حسن منتخب مصر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

استهداف السفينتين

فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن

ترشيحاتنا

حادث تصادم

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى

طفل المرور

جنح مستأنف المقطم تؤيد حكم حبس طفل المرور 3 سنوات

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15مايو .. صور

بالصور

أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة
)أسرار سهلة للحصول على شعر صحي ولامع.. في أسبوع بخطوات بسيطة

بحضور لبلبة وإلهام شاهين.. الصور الأولى من جنازة والدة هاني رمزي

جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي
جنازة والدة هاني رمزي

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة| القصة الكاملة لـ فرح كروان مشاكل وحفيدة شعبولا

إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم
إغماء العروسين وألفاظ بذيئة|القصة كاملة لـ فرح كروان مشاكل و حفيدة شعبان عبد الرحيم

بأقل وقت ومجهود.. طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ بسرعة لا تصدق

طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود
طريقة مبتكرة لتنظيف المطبخ.. بسرعة لا تصدق في أقل وقت ومجهود

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد