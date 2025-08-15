قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام
مفتي الجمهورية: "إسرائيل الكبرى" أكذوبة سياسية لا أساس لها من الواقع وخرافة قديمة
التعاون الإسلامي تدين خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 30 كلمة تشفع لمن رحلوا
أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025
عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات
بولندا تحبط هجومًا تخريبيًا استهدف قطع المياه عن مدينة كبرى
السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار قنا..وزير التعليم يكرم 4 نابغات من مدارس النيل.. وانتهاء تجهيز 10 لجان لامتحان الدور الثاني للثانوية العامة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها، محافظ قنا يؤكد دعمه لبرامج الحماية المجتمعية خلال استقبال وكيل وزارة التضامن، وزير التربية والتعليم يكرم 4 نابغات من مدارس النيل الدولية، ومديرية التعليم تنتهى من تجهيز 10 لجان لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة، فريق طبى بمستشفى قنا العام ينقذ سبعينية تعانى انسداد القولون الكاذب، ومجمع اعلام قنا ينظم ندوة حول التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل.

خلال استقبال وكيل وزارة التضامن .. محافظ قنا يؤكد دعمه لبرامج الحماية المجتمعية 

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، دعمه الكامل لجهود مديرية التضامن الاجتماعى في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز مبادرات الحماية المجتمعية، خاصة ضمن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها المبادرة القومية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأشاد محافظ قنا، بالدور الحيوي الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

بعد حركة التنمية المحلية .. تعرف على السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة قنا 

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة محلية محدودة تضمنت تعيين 7 سكرتيري عموم و5 سكرتيري مساعدين بعدد من محافظات الجمهورية، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لأداء قيادات المحليات وضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تصعيد الكفاءات المتميزة واستبعاد المقصرين.

وتضمنت الحركة تعيين اللواء سامى أحمد فؤاد علام،  سكرتيراً عاماً لمحافظة قنا، مواليد 15/8/1966، بمحافظة الاسماعيلية، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية، من الكلية الحربية عام 1989.

وزير التربية والتعليم يكرم 4 نابغات من مدارس النيل الدولية بقنا 

هنأ هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نابغات مدرسة النيل الدولية بقنا ممن تميزن وحصلن على 4 مراكز متقدمة بين أوائل مدارس النيل على مستوى الجمهورية.

وأشاد الصابر، بتميز ريم عمرو عبد الحميد الحاصلة على المركز الثاني، وسارة عبد الله محمد طه الحاصلة على المركز الخامس، ولوسيندا مايكل سليم الحاصلة على المركز السادس، ودانيالا بيتر عادل لحصولها على المركز التاسع.

تعليم قنا تنهى تجهيز 10 لجان لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة 

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء تجهيز 10 لجان امتحانية على مستوى المحافظة، تمهيداً لاستقبال طلاب الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن انطلاقها يوم السبت ١٦ أغسطس الجاري.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن ماراثون الثانوية العامة سوف يبدأ بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى يوم السبت 23 أغسطس لطلاب النظام الجديد و25 لطلاب النظام القديم.

فريق طبى بمستشفى قنا العام ينقذ سبعينية تعانى انسداد القولون الكاذب 

سجل فريق طبي بمستشفى قنا العام، نجاحاً جديداً، بعدما تمكن من إنقاذ حياة مريضة 70 عامًا، كانت تعاني من متلازمة أوجيلفي" انسداد القولون الكاذب" ولها تاريخ مرضي مع السلائل القولونية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وتحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن نجاح هذه العملية يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا، فكان التدخل الجراحي سباقًا مع الزمن لإنقاذ حياة المريضة، وهو ما تحقق بفضل التعاون الكبير بين جميع أفراد الفريق الطبي وتوافر الإمكانات الحديثة.”

التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل ندوة بمجمع إعلام قنا 

نظم مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية حول "التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل" في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على التحديث والتطوير والرقمنة، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعلى عبد الله أبو المجد، مدير التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، وعبد العزيز محي الدين وفاطمة أحمد حسن ممثلان لإدارة الشمول المالي بالبنك الزراعي، وأدارت الندوة رحاب عبدالباري، مسئول وحدة الإعلام التنموي بمجمع إعلام قنا. 

قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الاهتمام بفئة الشباب يأتي على رأس اهتمامات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، كونهم عماد المستقبل وأساس نهضة البلاد وتقدمها، لذلك جاءت هذه الندوة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، لتوعيتهم بجهود الدولة لصقل خبراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لسوق العمل ويتيح لهم فرص عمل توفر لهم عائد مالى مناسب.

قنا تأهيل الشباب لسوق العمل وزارة التضامن مدارس النيل الدولية أخبار قنا التنمية المحلية الثانوية العامة مستشفى قنا العام

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

مجلس النواب

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية تستهدف إنقاذ وتوثيق تاريخ مصر الحديث

النائبة مرفت الكسان

ميرفت ألكسان : رقمنة التراث الإعلامي توثيق لتاريخ مصر

الرئيس السيسي

برلماني: تكليفات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تحصين للذاكرة الوطنية

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة
مواقف المطربين المحرجة

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟
كيف تكشف بأن طفلك يعاني من الأكتئاب؟

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

