أخبار قنا..وزير التعليم يكرم 4 نابغات من مدارس النيل.. وانتهاء تجهيز 10 لجان لامتحان الدور الثاني للثانوية العامة

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث، أبرزها، محافظ قنا يؤكد دعمه لبرامج الحماية المجتمعية خلال استقبال وكيل وزارة التضامن، وزير التربية والتعليم يكرم 4 نابغات من مدارس النيل الدولية، ومديرية التعليم تنتهى من تجهيز 10 لجان لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة، فريق طبى بمستشفى قنا العام ينقذ سبعينية تعانى انسداد القولون الكاذب، ومجمع اعلام قنا ينظم ندوة حول التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل.

خلال استقبال وكيل وزارة التضامن .. محافظ قنا يؤكد دعمه لبرامج الحماية المجتمعية

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، دعمه الكامل لجهود مديرية التضامن الاجتماعى في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز مبادرات الحماية المجتمعية، خاصة ضمن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها المبادرة القومية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأشاد محافظ قنا، بالدور الحيوي الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

بعد حركة التنمية المحلية .. تعرف على السيرة الذاتية لسكرتير عام محافظة قنا

اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة محلية محدودة تضمنت تعيين 7 سكرتيري عموم و5 سكرتيري مساعدين بعدد من محافظات الجمهورية، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لأداء قيادات المحليات وضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تصعيد الكفاءات المتميزة واستبعاد المقصرين.

وتضمنت الحركة تعيين اللواء سامى أحمد فؤاد علام، سكرتيراً عاماً لمحافظة قنا، مواليد 15/8/1966، بمحافظة الاسماعيلية، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية، من الكلية الحربية عام 1989.

وزير التربية والتعليم يكرم 4 نابغات من مدارس النيل الدولية بقنا

هنأ هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، نابغات مدرسة النيل الدولية بقنا ممن تميزن وحصلن على 4 مراكز متقدمة بين أوائل مدارس النيل على مستوى الجمهورية.

وأشاد الصابر، بتميز ريم عمرو عبد الحميد الحاصلة على المركز الثاني، وسارة عبد الله محمد طه الحاصلة على المركز الخامس، ولوسيندا مايكل سليم الحاصلة على المركز السادس، ودانيالا بيتر عادل لحصولها على المركز التاسع.

تعليم قنا تنهى تجهيز 10 لجان لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء تجهيز 10 لجان امتحانية على مستوى المحافظة، تمهيداً لاستقبال طلاب الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن انطلاقها يوم السبت ١٦ أغسطس الجاري.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن ماراثون الثانوية العامة سوف يبدأ بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى يوم السبت 23 أغسطس لطلاب النظام الجديد و25 لطلاب النظام القديم.

فريق طبى بمستشفى قنا العام ينقذ سبعينية تعانى انسداد القولون الكاذب

سجل فريق طبي بمستشفى قنا العام، نجاحاً جديداً، بعدما تمكن من إنقاذ حياة مريضة 70 عامًا، كانت تعاني من متلازمة أوجيلفي" انسداد القولون الكاذب" ولها تاريخ مرضي مع السلائل القولونية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وتحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن نجاح هذه العملية يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا، فكان التدخل الجراحي سباقًا مع الزمن لإنقاذ حياة المريضة، وهو ما تحقق بفضل التعاون الكبير بين جميع أفراد الفريق الطبي وتوافر الإمكانات الحديثة.”

التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل ندوة بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية حول "التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل" في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على التحديث والتطوير والرقمنة، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعلى عبد الله أبو المجد، مدير التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، وعبد العزيز محي الدين وفاطمة أحمد حسن ممثلان لإدارة الشمول المالي بالبنك الزراعي، وأدارت الندوة رحاب عبدالباري، مسئول وحدة الإعلام التنموي بمجمع إعلام قنا.

قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الاهتمام بفئة الشباب يأتي على رأس اهتمامات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، كونهم عماد المستقبل وأساس نهضة البلاد وتقدمها، لذلك جاءت هذه الندوة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، لتوعيتهم بجهود الدولة لصقل خبراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لسوق العمل ويتيح لهم فرص عمل توفر لهم عائد مالى مناسب.