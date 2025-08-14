قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
تحول مفاجئ من المرشد الإيراني بشأن مفاوضات نووية جديدة مع القوى الغربية
القاهرة وواشنطن على خط ساخن: مباحثات مكثفة لوقف نزيف غزة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
بيان مشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري حول التعاون مع دول حوض النيل
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا تنهى تجهيز 10 لجان لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

وكيل وزارة التعليم بقنا
وكيل وزارة التعليم بقنا
يوسف رجب

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء تجهيز 10 لجان امتحانية على مستوى المحافظة، تمهيداً لاستقبال طلاب الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن انطلاقها يوم السبت ١٦ أغسطس الجاري.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن ماراثون الثانوية العامة سوف يبدأ بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى يوم السبت 23 أغسطس لطلاب النظام الجديد و25 لطلاب النظام القديم.

وأشار الصابر، إلى أن إجمالي المتقدمين لأداء الامتحان ٣١٤١ طالب وطالبة منهم ٢٨١٥ بالنظام الحديث و٣٢٦ بالنظام القديم للثانوية العامة، بإشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية وإدارة المتابعة، لمتابعة إعداد وفرش اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين والطلاب الممتحنين.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، كما تم وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تطبيق كافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ووضع خطط التأمين اللازمة بالتنسيق مع القيادات الأمنية لتأمين اللجان وخط سير أسئلة الامتحان.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM " ومدارس المكفوفين للعام الدراسى 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025.

قنا تعليم قنا الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: تذليل معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بزفتى

مستشفى قنا العام

فريق طبى بمستشفى قنا العام ينقذ سبعينية تعانى انسداد القولون الكاذب

محافظ الغربية

الغربية تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

بالصور

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد