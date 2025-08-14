تعليم قنا تنهى تجهيز 10 لجان لأداء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

أعلن هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء تجهيز 10 لجان امتحانية على مستوى المحافظة، تمهيداً لاستقبال طلاب الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة، المقرر أن انطلاقها يوم السبت ١٦ أغسطس الجاري.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن ماراثون الثانوية العامة سوف يبدأ بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى يوم السبت 23 أغسطس لطلاب النظام الجديد و25 لطلاب النظام القديم.

وأشار الصابر، إلى أن إجمالي المتقدمين لأداء الامتحان ٣١٤١ طالب وطالبة منهم ٢٨١٥ بالنظام الحديث و٣٢٦ بالنظام القديم للثانوية العامة، بإشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية وإدارة المتابعة، لمتابعة إعداد وفرش اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين والطلاب الممتحنين.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، كما تم وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تطبيق كافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ووضع خطط التأمين اللازمة بالتنسيق مع القيادات الأمنية لتأمين اللجان وخط سير أسئلة الامتحان.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM " ومدارس المكفوفين للعام الدراسى 2024 / 2025 يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، وتنتهى يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025.