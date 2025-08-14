فريق طبى بمستشفى قنا العام ينقذ سبعينية تعانى انسداد القولون الكاذب

سجل فريق طبي بمستشفى قنا العام، نجاحاً جديداً، بعدما تمكن من إنقاذ حياة مريضة 70 عامًا، كانت تعاني من متلازمة أوجيلفي" انسداد القولون الكاذب" ولها تاريخ مرضي مع السلائل القولونية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وتحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

ضم الفريق الطبي المنفذ للجراحة كل من: الدكتور محمود القهيوي، والدكتور أحمد الهويدي، والدكتور محمد صلاح، والدكتور إيليا اخصائي التخدير وتمريض العمليات: مس ولاء، ومس روقية.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن نجاح هذه العملية يعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفى، وقدرتها على التعامل مع أدق الحالات وأكثرها تعقيدًا، فكان التدخل الجراحي سباقًا مع الزمن لإنقاذ حياة المريضة، وهو ما تحقق بفضل التعاون الكبير بين جميع أفراد الفريق الطبي وتوافر الإمكانات الحديثة.”

وأضاف الديب، بأن مستشفى قنا العام يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية، ليصبح أحد المراكز الرائدة في صعيد مصر بفضل دعم وزارة الصحة وقياداتها، وحرصهم على تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات وتدريب الكوادر الطبية.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن المريضة حضرت للمستشفى تعاني من انتفاخ شديد بالبطن وآلام حادة، وأظهرت الفحوصات والإشاعات إصابتها بمتلازمة أو جيلفي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤدي إلى توقف حركة الأمعاء وتشابه أعراضها الانسداد الميكانيكي، ما يجعلها مهددة للحياة إذا لم يتم التدخل بسرعة.

وتابع الديب، وقرر الفريق الطبي بمستشفى قنا العام، التدخل العاجل وأجرى عملية استئصال كلي للقولون "Total Colectomy" مع إنشاء فغر للفائفي " Ileostomy " ، وذلك لتمكين الإخراج عبر فتحة خارجية بالبطن وحماية المريضة من المضاعفات، ونُقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق على مدار الساعة، حتى استقرت تمامًا. وبعد فترة من الرعاية الطبية المكثفة والعلاج الداعم، وغادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة، مع توصيات بالعناية بفغر الفائفي والمتابعة الدورية.