التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل ندوة بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية حول "التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل" في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على التحديث والتطوير والرقمنة، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعلى عبد الله أبو المجد، مدير التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، وعبد العزيز محي الدين وفاطمة أحمد حسن ممثلان لإدارة الشمول المالي بالبنك الزراعي، وأدارت الندوة رحاب عبدالباري، مسئول وحدة الإعلام التنموي بمجمع إعلام قنا.

قال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن الاهتمام بفئة الشباب يأتي على رأس اهتمامات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، كونهم عماد المستقبل وأساس نهضة البلاد وتقدمها، لذلك جاءت هذه الندوة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، لتوعيتهم بجهود الدولة لصقل خبراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لسوق العمل ويتيح لهم فرص عمل توفر لهم عائد مالى مناسب.

وأضاف مدير مجمع اعلام قنا، بأن التكنولوجيا الحديثة فرضت نفسها بقوة على واقعنا الحالي وأصبحت من ضروريات التعامل مع الحياة اليومية، لذا فالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعى أصبح أمراً حتمياً لابد منه شريطة أن يكون هذا التعامل ايجابياً يحقق النفع للفرد والمجتمع لا أن يهدم المجتمعات والأوطان كما يريد الحاقدين على بلادنا، لافتاً إلى أن هناك الكثير من تطبيقات الهاتف المحمول التي تحقق أرباحاً كبيرة تغنى الشباب معاناة البحث عن الوظائف الحكومية.

فيما قال على عبد الله أبو المجد، مدير التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري بقنا، إن البنك ربط ١٢١٠ فرع، بالتكنولوجيا الحديثة والميكنة الرقمية للقضاء على ازدحام البنوك وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطن بصورة تسهل وتسرع الإجراءات الروتينية المعهودة، مع إمكانية تحديد الخدمة المقدمة وحجز موعدها مسبقاً، إلى جانب تحقيق عنصر الأمان بحفظ الأموال من السرقة أو الضياع واختصار ذلك في بطاقة ائتمانية واحدة يتم من خلالها إنجاز جميع المدفوعات الحكومية مثل المرور والتأمينات والضرائب وغيرها من الجهات التي تشترط توريد المبلغ قبل الحصول على الخدمة.

وأشار أبوالمجد، إلى أن البنك الزراعي له 49 فرع منتشر بمحافظة قنا يتم عن طريقها شراء آلات ومستلزمات زراعية للفلاح، وتمويل قروض لمشروعات تربية الدواجن والماشية بفائدة بسيطة، وأنواع أخرى من القروض منها قرض بضمان المعاش، وقروض للتوسع في أي مشروع قائم زراعي أو صناعي بفائدة ٥% بشرط جدية المشروع، وقرض باب رزق لربات البيوت بفائدة ١٤% في السنة. فضلاً عن قيام البنك لإنشاء ماكينات الصرف الآلي للمواطنين والمحال التجارية بدون مقابل.

وأوضح مدير التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري بقنا، بأن مبادرة الرواد الرقميون تسعى لإنشاء جيل جديد من المتعاملين مع الخدمات الإلكترونية، إلى جانب استعانة البنك بخريجي نظم معلومات دون الاقتصار على خريجي كليات التجارة، مناشداً المواطنين بالحفاظ على كلمة السر والبيانات الخاصة بهم للحماية من عمليات القرصنة والتعرض للنصب بادعاء النصاب أنه موظف لدى البنك ويريد تحديث البيانات.