محافظات

قنا.. اعتماد أول وحدة طب أسرة بمعايير الجودة الوطنية

وحدة طب أسرة الكوم الأحمر بقنا
وحدة طب أسرة الكوم الأحمر بقنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح وحدة طب أسرة الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، في الحصول على اعتماد معايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار”، لتصبح بذلك أول وحدة طب أسرة على مستوى المحافظة تنال هذا الاعتماد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن اعتماد وحدة الكوم الأحمر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ العدالة الصحية، من خلال توفير خدمات طبية متميزة لأهالي القرية، وتقليل الضغط على المستشفيات المجاورة عبر تقديم باقة من الخدمات الصحية المتكاملة، الأمر الذي يدعم التحول الفعال نحو نظام صحي مستدام، وفقا لأفضل الممارسات الطبية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشار صادق، إلى أن الوحدة تقدم العديد من الخدمات الصحية الهامة، من بينها التطعيمات الروتينية، والمبادرات الرئاسية المختلفة، وعيادة طب الأسنان، وخدمات تنظيم الأسرة، والتحاليل المعملية، والتثقيف الصحي، وعيادة النساء، والمشورة الأسرية، إضافة إلى مبادرة "قلبك أمانة"، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام، وعيادة السمنة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بقنا، الشكر والتقدير للدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور عمرو النحاس، مدير إدارة فرشوط الصحية، وفِرق الإشراف بالمديرية وإدارة فرشوط، على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد صادق، استمرار العمل على تطوير المنظومة الصحية بكافة المراكز الطبية في المحافظة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات المواطنين.



قنا معايير الجودة الوطنية وحدة طب أسرة وزارة الصحة مركز فرشوط الكوم الأحمر

