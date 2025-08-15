قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
باكستان تعلن تشكيل قوة صاروخية جديدة وسط تصاعد التوتر مع الهند
تنسيق الجامعات .. استعد لمستقبل مشرق في مجال الطيران | تفاصيل مهمة
زيلينسكي وقادة أوروبيون ينضمون لقمة ألاسكا لبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا
أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بدأ منذ ساعات فاغتنمه
دبلوماسي أمريكي: فرصة دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية مع إيران
البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
محافظات

قنا.. إطلاق مسابقات تصميمية لتطوير الميادين

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع حماية النيل في مشروعات تطوير الكورنيش، وإطلاق مسابقات تصميمية لتطوير الميادين بما يعكس البعد الجمالي والحضاري للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، وبحث سبل رفع معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، والعقيد تامر سعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستعرض محافظ قنا، نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات على مستوى المدن والقرى، والخطوات التي تم اتخاذها لزيادة معدلات الإنجاز، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد دليل إرشادي للهوية البصرية لمحافظة قنا، بالتعاون مع جامعة عين شمس، بما يعزز جودة المشروعات ويضمن اتساق مكوناتها.

كما تم استعراض عبدالحليم، مقترح تشغيل أتوبيسات شركة خاصة داخل نطاق المحافظة على مراحل، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، على أن تكون مدينة قنا ضمن المرحلة الأولى، بهدف تعزيز السيولة المرورية والحد من التكدس.

واختتم محافظ قنا، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات ويعزز فرص الاستثمار بمحافظة قنا، مكلفاً إدارة الطب البيطري وإدارة التخطيط بمتابعة الموقف التنفيذي للمجازر، بالتنسيق مع خطط وزارة التنمية المحلية.

قنا مشروعات تطوير الكورنيش تطوير الميادين تعزيز السيولة المرورية وزارة قطاع الأعمال العام

