تموين قنا: توريد 245 ألف طن قمح محلى بموسم 2025

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، الانتهاء رسميًا من موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي 2025، بعد استلام 245,829.079 طنًا من القمح عالي الجودة، محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم المنظومة الزراعية.

وأكد القط، بأن هذه النتائج جاءت ثمرةً لجهود الدولة في دعم المزارعين عبر زيادة سعر توريد الأردب وتيسير إجراءات الاستلام، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للفلاح ويعزز الثقة بين المزارعين والجهات المسؤولة عن التوريد.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن انتهاء استلام القمح المحلي تم رسميًا بتاريخ 15 أغسطس 2025، مؤكدًا أنه لن يتم قبول أي كميات بعد هذا التاريخ، داعيًا المزارعين إلى الاستعداد المبكر لموسم الحصاد القادم والاستفادة من البرامج الإرشادية التي تقدمها المديرية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وكشف القط، عن خطة لرفع كفاءة الصوامع ومراكز التجميع بقنا خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين وسائل التخزين وتقليل الفاقد، بما يدعم المخزون الاستراتيجي للقمح ويضمن توافر الخبز المدعم للمواطنين على مدار العام.

ووجه وكيل وزارة التموين بقنا، الشكر لجميع العاملين بمنظومة التوريد وإدارة صيانة الحبوب والجهات الرقابية والمزارعين الشرفاء، مؤكداً أن التعاون بين الدولة والمزارعين هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي القومى.

كما شدّد القط، على أن الدولة ماضية في تقديم كافة أشكال الدعم للفلاح المصري من خلال برامج الإرشاد الزراعي، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، وتسهيل الحصول على الأسمدة بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاج المحلى.