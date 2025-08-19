نائب محافظ قنا يتابع ملف تقنين أراضى الدولة بمركزى قوص ونقادة

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية شملت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزي قوص ونقادة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة ومدى سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يحقق رضاهم ويعزز جهود المحافظة في مجال التحول الرقمي.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كلا من: ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وفراج الوحش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى جانب عدد من نواب رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية ومسؤولي ملف التقنين والإدارة المحلية.

ووجه نائب محافظ قنا، بسرعة البت في طلبات التظلم وتفعيل شباك الاستعلامات، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات في وقت أقل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية.

وفي سياق جولته، عقد نائب محافظ قنا، اجتماعا مصغرا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي ملف أملاك الدولة بالمركزين، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي الدولة، شدد خلاله على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للإجراءات، وتقديم التسهيلات للمواطنين الجادين، بما يحافظ على حقوق الدولة ويخدم الصالح العام.

واستعرض نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف الكامل لملف التقنين، متضمنا أعداد الطلبات المقدمة والحالات الجادة وغير الجادة، وموقف الاسترداد والمعاينات التي أجرتها المساحة المدنية، إلى جانب الحالات المنتظر التعاقد عليها.

ووجه عمر، بضرورة التنسيق مع هيئة المساحة لاستكمال “الشيب فايل” للحالات المتبقية، وسرعة توقيع العقود مع المواطنين الجادين، فضلا عن متابعة الأراضي المستردة والحفاظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، كما أعرب عن شكره لرؤساء المراكز وفريق عمل التقنين على الجهود المبذولة.

وخلال جولته بمركز قوص، وجّه نائب المحافظ بسرعة التعامل مع عمود إنارة بطريق الخزان بمدخل المدينة بعد تعرضه للكسر وميله، حرصا على سلامة المواطنين، مختتماً جولته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية تستهدف تعزيز كفاءة المراكز التكنولوجية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومؤكدا أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ملف تقنين أراضي الدولة باعتباره ركيزة أساسية لحفظ حقوق الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.



