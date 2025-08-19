التطبيقات الرقمية ودورها في خدمة وتنمية المجتمع .. ندوة بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا، بالتعاون مع جمعية لواء الإسلام لتنمية المجتمع و ضمن مشروع ريادة الأعمال المجتمعية بهيئة بلان انترشيونال، ندوة بعنوان "التطبيقات الرقمية ودورها في خدمة وتنمية المجتمع"، فى إطار حرص قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات على توعية المواطنين بالمحتوى الرقمي الهادف والارتقاء بالذوق العام للمجتمع.



أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، تحت إشراف يوسف رجب مدير مجمع إعلام قنا، حاضر فيها صابر هجان عبيد، أخصائى تكنولوجيا تعليم، وأدار فعالياتها، سهير السيد عبد الرازق، مسئول وحدة الاعلام السكاني بالمجمع.







وأوضح صابر هجان عبيد، خبير تكنولوجيا تعليم

بأنه مع التطور السريع في التكنولوجيا، أصبحت التطبيقات الرقمية جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. فهي لا تقتصر على تسهيل التواصل فقط، بل تمتد لتشمل التعليم، الصحة، والخدمات المجتمعية المختلفة. وتساهم هذه التطبيقات في رفع الوعي المجتمعي في مختلف المجالات.

وأشار عبيد، إلى أن الرقمنة تحويل المحتويات والعمليات من صور وبيانات ورقيه إلى صيغة رقمية لإنشاء قواعد بيانات الكترونية بديلة للملفات الورقية، بينما التحول الرقمي هو استخدام التقنيات التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات والعمليات للمستفيدين بما يكسر حاجز الزمان والمكان لتسهيل تقديم الخدمات.



وأضاف خبير تكنولوجيا تعليم، بأن التكنولوجيا الحديثة يتم استثمارها في العديد من المجالات، الزراعية، الصناعية، التعليمية، والاقتصادية، فاستخدام التطبيقات الرقمية في التعليم على سبيل المثال، يتم من خلال الاستعانة بالعديد من التطبيقات مثل تطبيق مايكروسوفت تايمز وتطبيق زووم لعقد اللقاءات والدورات التدريبية للمعلمين فهذه التطبيقات تساهم في توفير الوقت والجهد والنفقات.

وأشاد عبيد، بدور مجمع إعلام قنا، في رفع الوعي المجتمعي في القضايا المختلفة مع استهداف الشباب في حملات التوعية وخاصة جانب الأمن السيبراني والخصوصية، والتعريف بالأضرار الصحية والنفسي التي يسببها الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة.

