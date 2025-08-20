إطلاق تطبيق تعزيز الولاء المؤسسي والحوكمة الإلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، آليات إطلاق تطبيق "تعزيز الولاء المؤسسي والحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية لمستشفيات قنا الجامعية "حافز"، في إطار سعي جامعة جنوب الوادي نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الصحية والإدارية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور جمال عبد الله، عميد كلية العلوم ومنسق التطبيق، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري إدارات المستشفى الجامعي وعدد من المختصين بمجال التحول الرقمي.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن التطبيق الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية، موضحًا أنه يستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد الذاتية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تضم المرضى والعاملين والأطباء، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة الحصول عليها لدعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمة الصحية.

وأضاف عكاوي، أن التطبيق يعد تطبيقًا متعدد المهام، حيث يجمع بين البعد المعلوماتي والارتقاء بجودة الخدمة الطبية وتعزيز الولاء والانتماء المؤسسي، إلى جانب زيادة مستوى رضا المرضى من خلال إتاحة بيانات دقيقة وسهلة الوصول، فضلًا عن دوره في تعزيز الانضباط داخل بيئة العمل وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن التطبيق يتضمن أيضًا نظامًا متطورًا للحوافز، يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال ربط الجهد المبذول بمعايير موضوعية يتم توثيقها إلكترونيًا، مؤكدًا أن هذا النظام سيحقق عدالة وشفافية في تقدير جهود الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الإداريين، مما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة تدعم الانتماء المؤسسي.

وشدد عكاوى، على أن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار خطة الجامعة الشاملة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات الرقمية التي تعزز مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة في التعليم العالي والخدمات الصحية بصعيد مصر.